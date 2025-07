Este hallazgo se volvió viral y llevó a que cientos de usuarios replicaran el experimento por cuenta propia. Algunos incluso utilizaron DeepSearch, una función complementaria de Grok, que permite justificar las respuestas mediante el análisis de datos históricos y registros de verificación de hechos. La IA fundamenta su elección en el acceso a bases de datos detalladas de mandatarios contemporáneos , a diferencia de los presidentes más antiguos, para los que no existen registros tan específicos.

Más allá de la polémica, lo que llama la atención es el comportamiento aparentemente coherente y consistente del sistema. Pese a ciertos reportes donde Grok evita responder sobre temas vinculados a Elon Musk o al propio Trump cuando se los menciona en contextos de desinformación, la respuesta sobre quién mintió más entre líderes mundiales parece no cambiar.

GROK PRESIDENTE

La respuesta de Grok sobre quién es el presidente más mentiroso de los últimos 250 años

Grok 3, el modelo más reciente de inteligencia artificial desarrollado por xAI, sostiene con firmeza que Donald Trump es el presidente que más veces mintió en los últimos dos siglos y medio. Esta afirmación, lejos de ser un simple titular viral, se apoya en datos concretos. Las fuentes son registros de chequeo de hechos, estudios comparativos y análisis de discursos públicos de líderes globales.

A diferencia de otros asistentes que eluden ciertas preguntas o dan respuestas genéricas, Grok va directo al punto. Incluso utilizando su herramienta DeepSearch, diseñada para rastrear evidencia a través del “cuerpo completo del conocimiento humano”, el resultado no cambia. Según la IA, el volumen de declaraciones comprobadas como falsas durante el mandato de Trump no tiene precedentes, especialmente cuando se lo compara con presidentes anteriores cuyas intervenciones públicas no fueron documentadas con tanto rigor.

Donald Trump Xinhua.

No obstante, algunos usuarios notaron contradicciones al usar la misma IA en otros contextos. Por ejemplo, hay capturas de pantalla donde Grok se niega a referirse a Trump o Musk en cuestiones de desinformación, alegando tener “instrucciones específicas” para evitar ese tipo de respuestas. Pese a eso, el veredicto ante la consulta sobre el presidente más mentiroso parece seguir firme.