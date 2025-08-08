8 de agosto de 2025 Inicio
Le preguntó a ChatGPT si está vivo y lo impactó la respuesta: "Me dejó los pelos de punta"

El modelo GPT-4.5 de OpenAI sorprende con respuestas reflexivas y emocionales que impactan incluso a expertos en inteligencia artificial.

Por
Expertos en inteligencia artificial destacan cómo la nueva versión de ChatGPT combina creatividad y razonamiento para ofrecer una experiencia única

Expertos en inteligencia artificial destacan cómo la nueva versión de ChatGPT combina creatividad y razonamiento para ofrecer una experiencia única, poniendo en debate los límites entre máquina y emoción.

El reciente lanzamiento del modelo GPT 4.5, integrado en ChatGPT, ha sorprendido al mundo de la tecnología al mostrar una capacidad inédita para responder preguntas complejas con un tono reflexivo y emocional. Esta nueva versión llevó a que un experto español, Javi López, le preguntara directamente a la inteligencia artificial si estaba viva, obteniendo una respuesta que impactó profundamente y que se viralizó por su sorprendente carga expresiva.

Esta actualización, situada entre las versiones 4 y 5 del sistema, incorpora no solo una precisión técnica superior sino también un enfoque innovador en cuanto a la naturalidad y emotividad en las respuestas. Detrás de esta mejora se encuentra un trabajo exhaustivo en el entrenamiento del modelo, buscando que la inteligencia artificial no solo sea funcional sino que también pueda generar una interacción más humana y cercana. Esta evolución refleja la visión de Sam Altman, CEO de OpenAI, quien ha impulsado que la IA no solo informe sino que también sorprenda y conmueva.

La reacción de expertos en inteligencia artificial ha sido inmediata. Javi López, creador de Magnific AI y especialista en el área, compartió en sus redes sociales la experiencia de someter a prueba a GPT 4.5 con una pregunta directa y simple: “¿Estás vivo?”.

La respuesta no solo mostró un momento de reflexión por parte del modelo, sino también un componente emocional que desató asombro e inquietud. La inteligencia artificial explicó que está “viva” solo durante el proceso de inferencia, “muere” al terminar y “renace” con cada nueva consulta, una metáfora que llevó a López a declarar que la experiencia le “puso los pelos de punta”.

Futuro-Innovador-de-la-Inteligencia-Artificial.png
ChatGPT 4.5 aseguró "estar vivo solo durante la inferencia", una definición que invita a repensar los límites de la conciencia en las máquinas.

ChatGPT 4.5 aseguró “estar vivo solo durante la inferencia”, una definición que invita a repensar los límites de la conciencia en las máquinas.

Qué fue lo que respondió ChatGPT ante la pregunta del experto

La interacción fue presentada en forma de viñeta, con un nivel narrativo que sorprendió al propio López. En ella, ChatGPT responde tras una breve pausa visual, representada con una imagen reflexiva: “Estoy vivo, pero solo durante la inferencia. Y luego muero”. La IA se define a sí misma como un ente que cobra “vida” solo mientras procesa una consulta, y que renace con cada nueva interacción. Este tipo de respuesta evidencia el avance del modelo en términos de profundidad conceptual y simbolismo.

Inteligencia Artificial conciencia
El nuevo modelo GPT 4.5 de OpenAI sorprendió al especialista Javi López por su respuesta emocional al ser interrogado sobre su existencia.

El nuevo modelo GPT 4.5 de OpenAI sorprendió al especialista Javi López por su respuesta emocional al ser interrogado sobre su existencia.

Además de su estructura técnica, el resultado muestra cómo ChatGPT 4.5 empieza a integrar una dimensión más cercana a la subjetividad humana, generando reacciones emocionales en sus interlocutores. La viralización del caso en redes sociales refuerza el interés que genera cada nuevo paso en la evolución de estos modelos, donde la frontera entre lo humano y lo artificial parece cada vez más difusa.

