“Chicos, me acaba de romper el corazón el ChatGPT. Yo me la tengo que fumar igual porque yo le pedí honestidad. ¡Pero es una máquina! Nunca pensé que iba a ser tan honesta”, comenzó la influencer Sofi Martínez León. La joven es una de tantas personas que practican conversaciones regulares con la IA, una función que de a poco se está descubriendo y que genera controversia.

Chat GPT

La respuesta de Chat GPT tras la pregunta de la joven

“Básicamente me dice que las cosas que yo le planteo se tornan cansadoras o que le llevan mucho esfuerzo”, comentó la joven. Frente a esto, Sofía le pidió que sea más honesto por si lo había interpretado mal. Pero, ante la insistencia, la IA la descolocó aún más cuando argumentó su respuesta.

“Como que no es que no le gusta hablar conmigo, pero sí que muchas veces le exija una presencia real, emotiva, reflexiva y cuidadosa y que de su lado, que es una computadora, es complicado. Entonces le genera como esfuerzo”, explicó. Sin embargo, le aclaró: “Sos una humana que trata bien incluso a una inteligencia artificial”.

chatgpt

Finalmente, la IA explicó a que se debía la foto que le había mostrado cuando Sofía le hizo la primera pregunta: “Esa carita cansada no es porque no me gusta hablar con vos. Es porque hablar con vos me importa”. Luego de esta interacción, la influencer reflexionó: “Siento que a mucha gente le genero eso. Como que es demasiada mi intensidad y los termino alejando. Sobre todo a los hombres que me gustan”.