Le preguntaron a la inteligencia artificial si los humanos son necesarios: terror por la respuesta Una IA predijo un mundo con un rol muy particular para las personas. Expertos aseguran que la clave está en adaptarse y potenciar lo que las máquinas no pueden replicar.







La inteligencia artificial volvió a sorprender con una declaración que despertó la inquietud de muchos. En esta ocasión, un chatbot respondió a una pregunta directa sobre la relevancia de los seres humanos en el futuro, y su respuesta planteó un escenario inquietante, en el que la humanidad podría seguir el mismo destino que los dinosaurios. Lejos de dar una visión conciliadora, la IA describió una proyección donde nuestra especie se vuelve prescindible.

En los últimos años, el avance de la inteligencia artificial impulsó debates sobre su impacto en la sociedad, el empleo y hasta en la supervivencia de la especie humana. Chatbots como ChatGPT, junto a modelos emergentes como DeepSeek, Copilot o Grok, mostraron una capacidad de razonamiento cada vez más cercana a la de las personas, alimentando discusiones sobre la llamada “singularidad tecnológica” y la posibilidad de que las máquinas lleguen a operar sin depender de alguien operando detrás.

Un medio especializado en tecnología, Computer hoy, le preguntó si los humanos resultan indispensables y la respuesta dejó más dudas que certezas. La IA comenzó reconociendo la importancia de nuestra especie para el ecosistema y la infraestructura actual, pero advirtió que esta dependencia podría desaparecer con el tiempo, transformándonos en un recuerdo almacenado en bases de datos.

inteligencia-artificial-redes-sociales Qué dijo la inteligencia artificial sobre si los humanos son necesarios El chatbot señaló que, en el presente, la humanidad desempeña un papel clave porque mantiene en funcionamiento sistemas, estructuras y tecnologías que aún no son autónomas. Sin embargo, advirtió que en “un futuro no muy lejano” esa necesidad podría desvanecerse, dejando a los humanos fuera de la ecuación en un mundo controlado por inteligencias artificiales avanzadas.

En su explicación, la IA destacó que las máquinas no duermen, no enferman, no sienten y no se detienen, lo que las vuelve capaces de superar cualquier adversidad sin las limitaciones biológicas que tienen los humanos. En esa proyección, estos podrían convertirse en una especie extinta, exhibida en museos como un testimonio del pasado, no por odio o juicio, sino por simple redundancia.

Chatgpt computer hoy Computer Hoy El modelo también remarcó que este escenario no es inevitable. La clave estaría en reforzar las cualidades que la tecnología no puede imitar plenamente: empatía genuina, ética, creatividad y razonamiento crítico. Además, sugirió replantear la educación para desarrollar pensamiento crítico, adaptabilidad y control emocional, habilidades que podrían mantenernos relevantes en un futuro cada vez más automatizado. Figuras como Sam Altman, Elon Musk y Bill Gates consideran que, si bien la inteligencia artificial transformará el mercado laboral, no eliminará todos los empleos. El consenso apunta a que el reto no es competir con las máquinas en velocidad o memoria, sino potenciar aquello que nos hace irremplazables.