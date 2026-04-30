Crimen del peluquero: el dueño del local declaró que Abel Guzmán los "quería matar a todos"

Facundo Verdini se presentó en ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°24 de la Capital Federal y dio detalles sobre la escalofriante escena que derivó en el asesintato de Germán Medina. "Nos repetía que nos iba a volar la cabeza", indicó el estilista.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°24 escuchó el crudo relato de Facundo Verdini sobre el homicidio de Germán Medina ocurrido en marzo de 2024 en una peluquería de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la audiencia, el dueño del local de Recoleta detalló que el agresor los encerró para ejecutar una masacre tras una jornada laboral.

Según relató Verdini, aquel 20 de marzo parecía una tarde más de trabajo hasta que Abel Guzmán apareció rapado ante sus compañeros. El dueño de la peluquería recordó que la víctima había regresado de comprar cervezas, como lo hacían habitualmente tras el cierre del local, cuando el atacante se violentó y comenzó con la agresión.

Sin mediar palabra, el acusado increpó al Verdini sobre supuestos reclamos pendientes y, en paralelo, exhibió un arma de fuego. " Nos repetía que nos iba a volar la cabeza a todos", mencionó el testigo, que también forma parte de la querella, en su declaración frente a los magistrados.

La secuencia duró apenas unos minutos cuando el imputado apuntó directamente contra el Medina, quien permanecía sentado sin posibilidades de defenderse. "Germán no dijo ni una palabra y le disparó", detalló Verdini sobre el momento en el que Guzmán atacó a su compañero.

Verdini subrayó que el agresor cargó nuevamente su pistola y comenzó a perseguirlo por todo el local con la clara intención de dispararle. El dueño logró esconderse en el baño y llamó al 911 mientras el victimario lo buscaba con visible desesperación; suceso que quedó registrado en las cámaras de seguridad.

El estilista explicó que el conflicto radicaba en las sanciones aplicadas a Guzmá debido a sus actitudes contra sus colegas y los clientes, además de utilizar sustancias no recomendadas para su trabajo. "Hacía cosas para hinchar, para fastidiar a todos. Le saqué la llave y le prohibí usar formol, pero seguía", relató Verdini.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, las cámaras de seguridad del salón también confirmaron que Guzmán había bloqueado los accesos del local antes de gatillar, para impedir el escape de las víctimas. La fiscalía aguarda ahora el inicio de los alegatos previstos para la primera semana de mayo, según fuentes judiciales del caso.

"Me cegué y disparé": la polémica confesión de Abel Guzmán

El estilista Abel Guzmán, autor del disparo contra Germán Medina en el local de Recoleta, había declararo en el inicio del juicio sobre el conflicto con el dueño, semanas atrás. En esa ocasión, el imputado justificó su ataque por el reclamo de una supuesta deuda millonaria y el miedo a perder su empleo.

Tal como lo informó el periodista Leo García en C5N, el acusado sostuvo ante los jueces una frase que generó impotencia entre los familiares y allegados de la víctima. "Me cegué y me enojé, no controlé ni mi ansiedad ni mi bronca. Agarré el arma y disparé, no medí las consecuencias", manifestó el peluquero.

Abel Guzmán peluquero (1) Abel Guzmán imputado por el asesinato de Germán Medina. Redes sociales

El periodista especializado en casos policiales analizó que la estrategia de la defensa intenta instalar una situación de "emoción violenta" para lograr una reducción de la condena. Sin embargo, los videos grabados por las cámaras son claros y determinan que "es muy difícil que lo encuadren en una situación así por el tiempo que pasó con el arma en la mano, amenazando y hablando", según García.