Cuál es el único trabajo que podría sobrevivir siempre a la tecnología según la inteligencia artificial

Si bien esta tecnología avanza rápidamente, hay ciertos trabajos que la inteligencia artificial no podrá reemplazar en el corto plazo.

La tecnología avanza a pasos agigantados y muchas personas se preguntan cómo será el mundo del futuro en relación al trabajo. Mientras algunos aseguran que la inteligencia artificial podría arrasar con todo y reemplazar al humano, hay quienes opinan que esto es imposible.

Le preguntamos a la misma inteligencia artificial qué profesión sería la sobreviviente en el caso de que todas desaparezcan o se transformen en los próximos años, y la respuesta sorprende a más de uno. Según la IA, los trabajos que podrían sobrevivir son los relacionados con el cuidado humano y emocional.

En este sentido, terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales y cuidadores de adultos mayores se vuelven fundamentales. La razón principal es que las máquinas, por más avanzadas que sean, no pueden reemplazar la empatía, el afecto y el vínculo humano que requieren estas tareas, fundamenta la IA.

Qué trabajo puede sobrevivir a la tecnología según la inteligencia artificial y por qué

Las habilidades llamadas blandas, como brindar contención emocional, comprender el dolor ajeno y escuchar los problemas de los demás, son cualidades humanas que esta tecnología no puede desarrollar. Si bien ya se utiliza la IA como apoyo para conversar, aún está lejos de generar una conexión real como la de una persona.

Además, estos profesionales toman decisiones basadas en la ética, algo que ningún sistema automatizado puede replicar por completo. Por eso, aunque muchos empleos cambien o desaparezcan, estos podrían convertirse en los más valorados en el futuro.

