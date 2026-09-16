Un oftalmólogo argentino fue distinguido en Londres por su labor en cirugía refractiva

Roger Zaldivar, especialista mendocino, recibió en Londres el Lans Distinguished Lecturer Award por sus aportes a la cirugía refractiva y por la incorporación de inteligencia artificial en la planificación de intervenciones, un reconocimiento que repite la hazaña lograda por su padre en 1998.

Un oftalmólogo argentino fue distinguido en Londres con el Lans Distinguished Lecturer Award por sus aportes a la cirugía refractiva . El reconocimiento recayó en Roger Zaldivar , especialista mendocino de prestigio internacional, quien repitió la hazaña lograda por su padre Roberto en 1998, cuando recibió el mismo galardón.

La distinción con uno de los máximos galardones a Zaldivar, otorgada por la International Society of Refractive Surgery, refuerza el lugar de la oftalmología argentina en el escenario mundial. El oftalmólogo desarrolló buena parte de su carrera alrededor de la incorporación de nuevas tecnologías a la oftalmología y de la búsqueda de procedimientos cada vez más precisos y personalizados .

Su labor combina la práctica clínica con la investigación y el diseño de herramientas que buscan optimizar la planificación de cirugías y mejorar los resultados para los pacientes. Entre los proyectos en los que participa se destaca ICLGuru , una plataforma que aplica inteligencia artificial para interpretar estudios oftalmológicos y asistir en la elección de lentes intraoculares y en la preparación de procedimientos.

El uso de inteligencia artificial se consolida como uno de los caminos de innovación en la oftalmología actual. La capacidad de procesar grandes volúmenes de datos y de ajustar cada tratamiento a las necesidades específicas de cada persona abre nuevas oportunidades en una disciplina donde la exactitud es clave.

La historia tiene un matiz singular ya que en 1998, su padre Roberto había recibido el mismo premio , y casi tres décadas después el apellido vuelve a ocupar un lugar de privilegio en la oftalmología mundial. La ceremonia incluyó la presentación de trabajos de Roger sobre el presente y futuro de la disciplina, consolidando el prestigio argentino en la escena global.

En paralelo a este premio, el especialista mendocino consolida su presencia en la escena internacional. En 2026, la revista británica The Ophthalmologist lo incluyó por segundo año consecutivo en su Power List 2026, que reconoce a los 50 referentes más influyentes del mundo en el ámbito ocular.

Además, el médico figura como el único representante de Sudamérica y de toda América Latina en la nómina de este año, elaborada tras evaluar el trabajo de innovadores que transformaron las posibilidades de la disciplina en los últimos 12 a 18 meses, según destacó el canal oficial de Instagram de los galardones.

Herramientas argentinas que ya usan clínicas de más de 60 países

La revista The Ophthalmologist destacó que la motivación del médico argentino fue enfrentar problemas históricos de la especialidad: mediciones poco precisas de lentes, pacientes que no quedaban del todo conformes y falta de acceso a datos reales.

Para cambiar ese panorama, impulsó que clínicas de todo el mundo puedan usar tecnologías avanzadas. Así nacieron proyectos como ICLGuru, una plataforma con inteligencia artificial que ayuda a elegir lentes intraoculares con más exactitud.

A fines de 2025 ya estaba en más de 450 centros de 60 países, mejorando la seguridad y reduciendo errores en miles de pacientes cada mes.

Roberto Zaldivar, oftalmólogo considerado como uno de los referentes mundiales en el desarrollo de la lente intraocular fáquica (ICL).

Otro desarrollo es RevaiCare, que recopila información clínica y datos que los propios pacientes reportan después de las operaciones. Con esa base, el sistema puede anticipar resultados y compartir evidencia entre instituciones. Hoy funciona en más de 20 países y se aplica en tratamientos de cataratas, retina, glaucoma y ojo seco.