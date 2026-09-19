20 de septiembre de 2026 Inicio
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Lanzan un dispositivo que usa IA para convertir autos comunes en semiautónomos

La herramienta se coloca detrás del parabrisas y aprovecha sistemas que ya tiene el vehículo para controlar parte de la marcha, aunque exige que el conductor permanezca atento.

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Comma 4 se adapta a distintos tipos de vehículos de diversas marcas.

Comma 4 se adapta a distintos tipos de vehículos de diversas marcas.

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Una prueba realizada en Argentina mostró hasta dónde puede llegar Comma 4, un dispositivo que utiliza inteligencia artificial para asistir la conducción gracias a la tecnología Comma.ai. El 6 de septiembre, un usuario recorrió el trayecto entre Buenos Aires y Mar del Plata con un Toyota Corolla Cross y aseguró que el sistema controló cerca del 90% del viaje.

La inteligencia artificial, nuevamente en el centro del debate.
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La propuesta funciona mediante una pequeña computadora instalada sobre el parabrisas, cerca del espejo retrovisor, que se conecta con la electrónica del vehículo. A través de esa conexión puede intervenir sobre funciones como el acelerador, los frenos y la dirección, siempre que el modelo sea compatible con la plataforma.

Una pequeña computadora convierte al auto en un vehículo semiautomático.

Una pequeña computadora convierte al auto en un vehículo semiautomático.

Durante el recorrido, el sistema pudo regular la velocidad frente a otros vehículos, reanudar la marcha cuando el camino quedó libre, seguir curvas y realizar maniobras asociadas al cambio de carril. La experiencia también dejó en evidencia sus límites: hubo alrededor de 50 intervenciones humanas y dificultades para detectar algunos conos de obra.

Detrás de estas funciones está openpilot, un software de código abierto desarrollado por Comma que emplea modelos de IA para interpretar el entorno y asistir al conductor. La compañía aclara que se trata de una herramienta de asistencia y no de un vehículo completamente autónomo: la persona al volante debe poder recuperar el control en cualquier momento.

Qué autos son compatibles y cuánto cuesta

Comma ofrece actualmente el modelo comma four, que según la compañía es compatible con más de 325 vehículos de 27 marcas. Entre ellos aparecen modelos de Honda, Toyota, Ford, Hyundai, Kia, Lexus, Tesla y otras automotrices, aunque cada unidad necesita contar con determinados sistemas de asistencia para poder integrarse correctamente.

El equipo tiene un precio publicado de u$s999 y necesita un arnés específico para conectarse con el automóvil. La empresa asegura que la instalación puede completarse en unos 15 minutos y que el equipo se vincula con openpilot, que debe instalarse por separado en el hardware.

Muchos vehículos fueron probados con este dispositivo: modelos de Honda, Toyota, Ford, Hyundai, Kia, Lexus, Tesla y otras automotrices.

Muchos vehículos fueron probados con este dispositivo: modelos de Honda, Toyota, Ford, Hyundai, Kia, Lexus, Tesla y otras automotrices.

El dispositivo también incorpora una cámara destinada a controlar la atención del conductor y sensores como GPS, acelerómetro y giroscopio. El sistema puede recibir actualizaciones mediante Wi-Fi y LTE, mientras su diseño está pensado para trabajar con los componentes de asistencia que ya posee cada vehículo compatible.

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