14 de septiembre de 2026 Inicio
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Alerta por el descontrol de la IA: las acciones de las empresas de ciberseguridad se dispararon en Wall Street

Los CEOs de Anthropic y OpenAI alertaron que el desarrollo de la Inteligencia Artificial va demasiado rápido y puede ser peligrosa si no se controla. Eso hizo que los inversores piensen que “si la IA trae riesgos, las empresas que ofrecen seguridad digital van a ganar terreno” y las principales firmas treparon más del 10%.

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Wall Street apuesta a la seguridad digital y las acciones suben más de 10% tras advertencias sobre la IA.

Wall Street apuesta a la seguridad digital y las acciones suben más de 10% tras advertencias sobre la IA.

Las acciones de ciberseguridad se dispararon más de 10% en Wall Street tras las advertencias de OpenAI y Anthropic sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial. Empresas como CrowdStrike y Palo Alto Networks lideraron las subas, en un contexto donde los inversores interpretaron que, si la IA genera nuevas amenazas, las compañías que ofrecen seguridad digital van a ganar terreno.

Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) y Elon Musk (X/Tesla).
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Después de las declaraciones de los CEOs de los principales magnates de la IA que advirtieron que puede traer riesgos si no se controla, las empresas de ciberseguridad fueron las estrellas del día en Wall Street: CrowdStrike subió 12% hasta u$s232,08, Zscaler trepó otro 12% hasta u$s183,97 y Palo Alto Networks ganó 11% hasta u$s366,40.

Incluso Okta se sumó a la ola. Mientras tanto, el ETF que reúne a las principales firmas del sector (CIBR) avanzó 4%, en contraste con el S&P 500, que retrocedió 0,7%. La foto fue clara: la plata se movió hacia las compañías que prometen blindar datos y sistemas. Como pasa siempre con las amenazas de seguridad, cuando aparece un peligro nuevo, crece la demanda de quienes venden cerraduras y alarmas, pero en versión digital.

Las empresas que ganaron con las declaraciones de OpenAI y Anthropic

Mientras una desaceleración del desarrollo de IA podría complicar a fabricantes de chips, el aumento de la percepción de riesgo favoreció a las empresas de ciberseguridad. En ese contexto, CrowdStrike, Zscaler y Palo Alto Networks fueron las grandes ganadoras, con subas de entre 11% y 12%, y el ETF de ciberseguridad avanzó 4% frente a la caída del S&P 500.

CrowdStrike, además, presentó nuevas herramientas específicas para enfrentar amenazas vinculadas a la IA —como Falcon Guardian y SafeMind— y acumula una suba de 98% en lo que va del año.

La compañía proyecta ingresos trimestrales de hasta u$s1.529 millones y mantiene una previsión anual cercana a u$s6.000 millones, tras haber crecido 25,8% interanual en el último trimestre. Palo Alto también acumula un alza de 99% en 2026, mientras que Zscaler quedó rezagada con una baja de 18%.

A contramano de los mercados globales, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este lunes una acción urgente para regular el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y advirtió que los sistemas más avanzados pueden representar riesgos sin precedentes para los derechos fundamentales.

"Estamos al borde de un cambio irreversible, que nos afecta no solo a nosotros, sino a las generaciones futuras de la humanidad", sostuvo Türk en un comunicado, en el que llamó a los gobiernos y a las empresas tecnológicas a tomar medidas dentro de ámbitos multilaterales.

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