La revolución de Helldivers 2, el juego sorpresa que cautivó a todos

Hay momentos en los que la industria de los videojuegos se ve tan saturada de ideas que tal vez el planteamiento de un juego sencillo pero entretenido funcione de maravilla. Hace no tantos meses, Arrowhead Game Studios junto a PlayStation Studios presentaron Helldivers 2 , un juego que a simple vista nos muestra a un escuadrón matando una especie de cucarachas espaciales mientras que sus protagonistas coordinan diferentes tipos de ataques y colaboran para cumplir su objetivo, algo que no sorprendió a nadie y muchos vaticinaban un final casi anunciado: pocos jugadores en unos meses y servidores casi vacíos. Pero se olvidaban de lo más importante ¿Será que los jugadores buscaban solo un shooter simple y entretenido? Quédate que voy a contarte una historia...

Básicamente, podemos decir que carece de argumento, pero en el fondo se comprende que estamos hablando de una sátira política y militar, ya que continuamente escucharemos a los personajes, mientras pulverizan criaturas alienígenas, gritar frases como ¡Por la democracia! o ¡Libertad o muerte!... todo muy normal. Pero la historia apenas comienza, porque lo que realmente parece simple y sin sentido se convirtió en una de las grandes sorpresas de este 2024.

Al tratarse de un juego como servicio - podríamos decir que continúa evolucionando y corre en servidores bajo partidas online - la prensa internacional solo lo pudo probarlo unas semanas antes a puertas cerradas, por lo que en su fecha de lanzamiento, el pasado 8 de febrero, no hubo ningùn análisis y los jugadores se animaron a comprarlo sin saber si el juego estaba en condiciones o no. Para sorpresa de muchos, Helldivers 2 se convirtió en un éxito de ventas, provocando la caída de sus servidores y los reclamos de los jugadores por no encontrar un lugar para poder jugarlo, esto vio superado a Arrowhead Game Studios, que no esperaba tal volumen de jugadores y que los puso a trabajar día y noche para intentar solucionar los inconvenientes.

Pasaron los días y el juego continuó su camino al estrellato al entrar en el top 25 de Steam con más jugadores concurrentes y en Playstation 5, siendo el juego más vendido y el más jugado. A día de hoy, Helldivers 2 continúa con algunos problemas para ingresar a los servidores y es en este punto donde nos preguntamos ¿Qué hizo que no haya hecho otro juego? La respuesta es tan simple como obvia: ¡Entretener!

Su gameplay consiste en las mecánicas básicas de un shooter de extracción. Tanto solo como acompañados con 3 amigos, deberemos formar parte de la guerra galáctica, escogiendo un planeta al cual iremos a proclamar la democracia. En cada uno de ellos encontraremos diferentes operaciones a realizar como puede ser "Eliminar Criaderos", "Exterminación de Bichos", "Abastecer al MBIC", entre varias opciones, y una vez que seleccionemos cuál realizar, caeremos en este planeta para proceder con el operativo.

Una vez que aterricemos, tendremos un tiempo determinado para realizar la misión y como objetivo principal está "no olvidar que el juego tiene fuego amigo", por lo que si un compañero se cruza frente a nuestra ráfaga de balas, lo más probable es que termine muerto y este detalle, tan básico como eliminado de la mayoría de los juegos, es lo que genera más risas y diversión entre los grupos de compañeros.

Cada misión es muy diferente y algunas consisten solo en fuerza bruta, como atacar enemigos, mientras que otras requieren cierta coordinación y comunicación con el resto del equipo para realizar tareas en simultáneo. Por ejemplo, en situaciones hay que alinear un satélite y será necesario realizarlo con dos personas que estén comunicadas para compartir instrucciones e indicar hacia dónde deben girarlo. Todo esto mientras oleadas enormes de enemigos intentan atacarnos y será trabajo del resto del equipo defendernos para poder cumplir la misión.

Nuestros Helldivers tendrán a disposición "estratagemas". Estas serían una especie de habilidades, como llamar a un bombardeo, pedir municiones, solicitar un arma antitanques, entre una cantidad enorme de opciones. Cada una de estas se podrá llamar mediante una combinación que realizaremos con el dpad de nuestro control y de la misma forma podremos solicitar un refuerzo que sería "revivir a un compañero caído". Lo divertido de esta mecánica es que te encontrarás escapando de enemigos, al mismo tiempo que con la mano cruzada en el control intentas pedir refuerzos y se te hace tal nudo con las manos que solo te dará risa e impotencia.

En cada operación que realicemos tendremos tareas extras que podremos completar para conseguir una mejor puntuación, al mismo tiempo que recorremos el mapa en búsqueda de muestras que nos serán útiles para mejorar los módulos de la nave. Una vez finalizado el encargo, es el momento de llamar por una extracción y sobrevivir los últimos minutos finales a la oleada más feroz de enemigos. Superar cada partida nos dará dinero, experiencia y medallas: el dinero es el que utilizaremos para desbloquear nuevas estratagemas que se irán habilitando a medida que subamos de nivel, mientras que las medallas serán la moneda necesaria para comprar accesorios y armas en su pase de batalla.

Si estamos hablando de "un juego como servicio", es imposible escapar de los famosos pases de batalla, ya que es lo que finalmente termina sustentando la experiencia. En este caso, Helldivers 2 consta de dos pases, el primero es gratuito y se llama Warbound, y el de pago llamado Premium Warbound. La clásica pregunta es si estos pases generan alguna ventaja en quienes los compran y la verdad es que no, ya que el juego es PVE, y aunque el pase premium tiene armas poderosas, al no competir contra otros usuarios no genera ningún tipo de desequilibrio.

Pero lo bueno de ser un juego como servicio es que constantemente vemos cómo va evolucionando. Lo llevo jugando mucho en tiempos libres y cada vez que ingresó encuentro misiones nuevas, más modos de juego y el roadmap de todo lo que viene seguramente es enorme, por lo que este análisis quedará viejo al cabo de unas semanas. Aunque lo que no va a cambiar es su divertido gunplay y sentir cómo el juego se complica cada vez más, te generará un gran desafío y una inmensa frustración.

Por el momento, solo hay disponibles dos facciones: los Termínidos, esta especie de aliens muy al estilo Starship Troopers, y los Autómatas, que son robots sedientos de sangre que atacan a distancia. Tendrás que adaptar tu estilo de juego dependiendo del planeta que decidas visitar, pero esto lo aprenderás con el tiempo. En cuanto a niveles de dificultad, comenzamos por Fácil y terminamos en Helldive - 9 Niveles diferentes que estoy seguro nunca llegaré a jugar los últimos.

La historia de Helldivers 2 es simple pero efectiva. Aún sigo sorprendido de lo que puede hacer un buen juego con una jugabilidad entretenida, aunque lamento no poder dar un veredicto final, ya que el juego no está completo. Comprarlo hoy seguramente nos asegura que a futuro tendremos muchísimo contenido, pero hasta el momento es todo lo que tenemos. Tal vez dentro de unos meses tenga que volver a escribir sobre él y contarles si realmente terminó siendo lo que prometía, hoy creo que es una buena inversión y al parecer el camino solo le depara muchas cosas buenas al ejército de liberación ¡Por la democracia!