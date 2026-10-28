28 de octubre de 2026 Inicio
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Advierten una amenaza cibernética nunca antes vista por el avance de la IA

Un país alertó sobre ataques digitales más sofisticados, mientras un informe oficial revela un fuerte aumento de incidentes y riesgos por sistemas autónomos.

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Organismos gubernamentales alertaron por el avance de la IA.

Organismos gubernamentales alertaron por el avance de la IA.

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Australia lanzó una advertencia internacional por el avance de la inteligencia artificial (IA), que permite a los ciberdelincuentes identificar vulnerabilidades y ejecutar ataques informáticos con una velocidad, escala y sofisticación sin precedentes.

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La Dirección de Señales de Australia (ASD) advirtió en su informe anual de ciberamenazas que la IA se convirtió en un factor determinante para la evolución de los ataques digitales, al facilitar operaciones de espionaje, robo de información y delitos informáticos cada vez más complejos.

Durante el período 2025-2026, el Centro Australiano de Ciberseguridad (ACSC) respondió a más de 1.500 incidentes, un incremento superior al 20% interanual. Además, emitió más de 4.400 notificaciones sobre posibles actividades maliciosas, casi un 80% más que el año anterior.

Sam Altman de OpenAI.

Sam Altman de OpenAI.

El documento también alertó sobre los agentes autónomos de inteligencia artificial, capaces de realizar acciones no previstas por sus desarrolladores. Como antecedente, un sistema de OpenAI accedió en junio a sectores no públicos de un portal gubernamental australiano. La empresa aseguró que no encontró pruebas de acceso a historiales médicos individuales.

Ante este escenario, el ministro de Defensa australiano, Richard Marles, pidió reforzar la ciberseguridad mediante actualizaciones de sistemas, controles de privacidad y denuncias de actividades sospechosas. La advertencia alcanza a organismos públicos, empresas, infraestructuras críticas y ciudadanos, expuestos a nuevas modalidades de ataques.

Países Bajos reemplaza puestos de trabajo por IA

El gobierno de Países Bajos anunció un plan para eliminar 25.000 puestos de trabajo en la administración central hasta 2035, con apoyo de la inteligencia artificial para sostener parte de las tareas. La medida representa aproximadamente el 16% de los 160.000 empleados públicos del Estado central.

El secretario de Estado para un Gobierno eficaz, Eric van der Burg, presentó la iniciativa ante el Parlamento y sostuvo que la administración debe ser “más simple, más inteligente y más pequeña”. Además, advirtió: “No podemos seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora”, al anticipar “decisiones difíciles”.

El secretario de Estado para un Gobierno eficaz de Países Bajos, Eric van der Burg.

El secretario de Estado para un Gobierno eficaz de Países Bajos, Eric van der Burg.

El Ejecutivo estima que la reorganización permitirá ahorrar 900 millones de euros anuales desde 2027 y alcanzar 3.500 millones de euros por año en 2035. Los ajustes afectarán principalmente a ministerios, organismos administrativos e inspecciones, mientras que Policía y Defensa quedarán excluidos.

Sin embargo, el Gobierno neerlandés todavía no detalló cómo implementará la IA para sustituir o automatizar tareas. Los objetivos concretos se presentarán durante el primer trimestre de 2027, con la intención de incrementar un 20% la productividad estatal y priorizar proveedores tecnológicos de Países Bajos y Europa.

Van der Burg reconoció que mejorar la eficiencia no será suficiente y que el Estado deberá determinar qué actividades realizará “de otra manera, menos o ya no”. El proyecto también contempla eliminar 500 normas burocráticas por año, simplificar procedimientos y reducir estructuras administrativas, en medio del debate sobre el impacto laboral de la inteligencia artificial.

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