Aseguran que la fusión entre el cerebro humano y la inteligencia artificial llegará en 2045

La llamada singularidad tecnológica permitirá multiplicar las capacidades cognitivas mediante interfaces cerebrales y nanotecnología. Ensayos médicos recientes marcan los primeros pasos de un proceso gradual que busca superar los límites biológicos actuales.

El futurista estadounidense Ray Kurzweil sostiene que la humanidad alcanzará una transformación tecnológica radical en el año 2045 a través de la integración de la inteligencia artificial con el cerebro humano. Esta hipótesis, desarrollada en sus libros The Singularity Is Near y The Singularity Is Nearer, prevé que el crecimiento exponencial de la inteligencia no biológica superará las capacidades humanas naturales.

La llamada singularidad tecnológica plantea una evolución gradual donde las personas incorporarán sistemas digitales directamente en el sistema nervioso. El especialista afirma que el ritmo de los sistemas artificiales impedirá que los seres humanos sigan el avance científico sin una asistencia tecnológica directa.

La primera etapa del proceso contempla el uso de interfaces cerebro-computadora para conectar el pensamiento con herramientas externas. Posteriormente, el proyecto incluye la aplicación de nanotecnología avanzada dentro del propio organismo para conectar la biología con redes de cómputo.

A pesar de las proyecciones futuristas, la tecnología experimental de la década actual guarda una enorme distancia con una integración cognitiva real. Los proyectos vigentes funcionan únicamente como herramientas de asistencia y no como potenciadores de la inteligencia en personas sanas.

Investigadores financiados por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos lograron en 2026 que personas con parálisis controlen un avatar digital con habla y gestos simultáneos. Estos sistemas experimentales transforman las señales neuronales en comandos y traducen la actividad cerebral en palabras fuera del laboratorio.

Los ensayos científicos actuales concentran sus esfuerzos en recuperar la comunicación, restaurar funciones motoras y mejorar la autonomía de los pacientes. Asimismo, los especialistas enfrentan importantes desafíos técnicos en materia de seguridad, estabilidad de los implantes y duración de las señales.

Kurzweil estima que durante la década de 2030 las interfaces evolucionarán hacia una conexión directa entre la mente y los sistemas digitales. Esta vinculación permitirá acceder a capacidades computacionales externas como una extensión de la inteligencia biológica.

El escenario contemplado para las décadas de 2040 y 2050 incluye el uso de nanobots microscópicos en el torrente sanguíneo. Estos dispositivos interactuarán con las neuronas para vincular el cerebro con redes externas y multiplicar la capacidad de procesamiento de información.

Esta hipotética integración expandirá la memoria, la velocidad de aprendizaje, la percepción y la comunicación instantánea sin alterar el cerebro biológico base. Aunque la nanotecnología médica constituye un campo real de investigación, en la actualidad no existen dispositivos capaces de circular por el cerebro para aumentar la inteligencia humana.