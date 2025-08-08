8 de agosto de 2025 Inicio
La nueva estafa en Booking: te vacían la cuenta bancaria en instantes

Simulan ser mensajes oficiales de esta plataforma para robar datos. Envían avisos falsos por WhatsApp con amenazas de cancelación.

Una nueva modalidad de fraude informático vuelve a poner en alerta a quienes utilizan plataformas de alojamiento para organizar sus vacaciones. La estafa, que se hace pasar por un mensaje legítimo de Booking, busca acceder a datos personales y bancarios mediante enlaces falsos, logrando vaciar cuentas en cuestión de horas si el usuario cae en la trampa.

Este tipo de engaños se hace más frecuente en épocas de alto flujo turístico, cuando muchas personas realizan reservas de último momento y bajan la guardia ante comunicaciones que aparentan ser urgentes o administrativas. En este contexto, los ciberdelincuentes aprovechan la familiaridad de la gente con servicios como Booking para camuflar mejor sus ataques. La novedad es que ya no sólo actúan a través del sistema interno de mensajería, sino también por WhatsApp.

Ante esto, es muy importante conocer cómo se presenta esta estafa y qué señales permiten identificarla a tiempo. El riesgo no está solo en la elaboración del mensaje, sino en la presión que ejerce para forzar una respuesta rápida, apelando al miedo a perder la reserva.

hotel santiago de chile

Qué recomendaciones da Booking

Booking se refirió a esta ola de fraudes con una serie de consejos que pueden ser muy importantes para que sus usuarios eviten caer en este tipo de engaños. En primer lugar, insisten en que siempre se debe comprobar la dirección de correo electrónico desde la que llega cualquier mensaje. Las notificaciones reales sobre cambios en la reserva o solicitudes de confirmación sólo se emiten desde sus canales oficiales.

Otra recomendación importante es no ingresar información personal ni financiera a través de enlaces enviados por terceros. Si un mensaje solicita validar una reserva, lo ideal es ingresar directamente a la web de Booking desde el navegador o su aplicación y comprobar en ese lugar cualquier solicitud o novedad en la propia reserva.

IA Estafa
Por otra parte, la empresa incorporó barreras tecnológicas para filtrar comunicaciones sospechosas y evitar que mensajes fraudulentos lleguen al usuario. Pese a eso, reconocen que la última línea de defensa sigue siendo la cautela de los propios viajeros. Estar atentos a errores gramaticales, plazos inusuales o pedidos de datos sensibles son señales claras para desconfiar.

El mayor desafío de este tipo de estafas es que simulan ser comunicaciones urgentes, amenazando con cancelar reservas si no se responde en 12 horas. Este tipo de presión es parte de la estrategia para que las víctimas actúen sin pensar. Booking recuerda que jamás pide datos bancarios a través de enlaces externos y que ante cualquier duda se debe contactar con el soporte oficial.

