La magia de la supervivencia: así es el extraño y divertido 'Wizard with a Gun'"

Con un argumento un tanto básico pero hollywoodense, "Wizard with a Gun" nos presenta un gran desafío, que ellos mismos definen como un sandbox de supervivencia, con una estética muy particular que seguramente nos recordará a juegos como "Don't Starve", aunque en cuanto a jugabilidad, se inspira más en su versión "Don't Starve Together", ya que intenta potenciar aún más el modo cooperativo. Aunque, en mi caso, lo jugué totalmente en solitario.

Imagen 3 - Wizard with a Gun

En esta aventura, estaremos constantemente en “La Torre”, un lugar que no cambia con el tiempo y que nos proporciona "La Rueda", una antigua máquina divina que nos permite retroceder en el tiempo, 5 minutos antes de que el mundo sea destruido. Para poder retroceder, esta máquina necesita engranajes que han caído en manos de enemigos o mini-jefes, a los cuales debemos eliminar para recuperarlos.

Sin embargo, esto, que podría sonar un tanto fácil, no lo es. En esos 5 minutos, debemos recorrer un mundo abierto que se genera proceduralmente en cada expedición, recolectar recursos para mejorar nuestro equipo, nuestras armas e incluso cambiar nuestro aspecto. Es obvio que el tiempo que tenemos no será suficiente, pero hay formas de extenderlo, lo cual dependerá en gran medida de nuestra fuerza de ataque.

Imagen 4 - Wizard with a Gun

En nuestro camino, encontraremos un libro llamado "Primera Edición" que nos permitirá escanear todo lo que encontremos en el mundo: amigos, enemigos, edificios, plantas y otros suministros. Este conocimiento nos proporcionará planos que nos servirán para fabricar diferentes artefactos tanto en el mundo temporal como en la torre, que a su vez servirá como guarida perpetua, ya que todas las creaciones y cambios que realicemos en las expediciones se perderán después de 5 minutos.

Dentro de la torre, tendremos una "mesa de investigación" que nos dará los primeros pasos en el crafteo, permitiéndonos generar balas con diferentes estados, como fuego, hielo, veneno o el cautivador (la del amor). Esto es solo el comienzo, ya que a partir de ese momento, la creación y acumulación de materiales se convertirán en uno de los factores principales si queremos progresar en la aventura.

Imagen 5 - Wizard with a Gun

Será fundamental determinar la manera más eficaz de crear nuevos objetos, ya sea en la estación de elaboración de pociones o en las diferentes estaciones de trabajo, como las de fuego, eléctrico o veneno, entre otras. Tener un horno para producir lingotes de hierro a partir de chatarra es una de las primeras cosas a tener en cuenta si queremos fabricar armas o balas en nuestra mesa de carga. Todo funciona en cadena: recursos, elaboración y crafteo son la base fundamental del juego.

No debemos olvidar el material más preciado del juego, que es la "Arcana". Este material es como la moneda que necesitaremos al momento de craftear y se obtiene al eliminar a los "caos". Estos son seres abstractos que se presentan en diferentes formas, siempre de color rosa, y buscan destruir el tejido de la realidad. Si dejamos pasar los 5 minutos, se convertirán en una amenaza que se volverá cada vez más agresiva, al mismo tiempo que nuestro suelo se desmorona. Pero si queremos mejorar nuestro equipo, es en ese momento cuando obtendremos las mejores recompensas cada vez que eliminemos a los caos más poderosos.

Imagen 6 - Wizard with a Gun

Lo más divertido de "Wizard with a Gun" es la forma en que el jugador experimenta el progreso. Para ser totalmente honesto, no soy un fan de los roguelikes. A veces, siento que se utilizan como un recurso para alargar un juego, y me da la sensación de que estoy perdiendo mi tiempo. Pero esta vez no fue así. Sentí que cada vez que salía en expedición, volvía con material útil para mejorar mi equipo, y en la siguiente ronda buscaba enemigos más fuertes y nuevos engranajes. Aunque recorría constantemente lugares familiares, la experiencia era diferente y las recompensas eran satisfactorias.

Lo más desafiante es que, justo cuando crees que has dominado todo, el tiempo retrocede, el mapa se expande y los recursos necesarios para potenciar tus armas y equipo cambian. Por lo tanto, explorar los nuevos biomas se convierte en parte de la experiencia y la evolución de tu personaje. Todo es muy divertido, y jugarlo con amigos para enfrentar a grandes cantidades de enemigos es, seguramente, mucho más gratificante.

Imagen 7 - Wizard with a Gun

Y no te dejes engañar por su estética infantil y simpática; "Wizard with a Gun" es, en realidad, un mago armado que busca eliminar a todas las criaturas que parecen adorables corderos pero terminan siendo grandes enemigos en búsqueda de supervivencia.

El juego se lanzará oficialmente en Steam, PlayStation 5 y Xbox Series el 17 de octubre de 2023, aunque había sido anunciado para Switch, Devolver Digital aún no ha confirmado si esto sucederá. Así que si buscas un gran desafío, con varias horas de diversión tanto en solitario como en cooperativo, y a un precio bastante accesible, "Wizard with a Gun" es una gran opción para ti.