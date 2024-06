La inesperada actualización que cambia Twitter para siempre: ¿se puede evitar?

X (ex Twitter) dejará de tener una de sus históricas funciones.

La red social X (ex Twitter) confirmó la desaparición de la sección "Me gusta" de forma pública y fusionó un aspecto de la versión gratuita con su servicio premium.

De la noche a la mañana, X sorprendió a todos sus usuarios al informar el cierre de los Me gusta públicos de todos los perfiles de la red social . Vale recordar que antes era solo para la gente que estaba suscrita al servicio premium, por lo que fue muy llamativo que Elon Musk haya decidido compartir esta función con el 100% de los internautas .

A través de un cartel que apareció en la versión web de la aplicación, informaron: "Ahora tus Me gusta son privados para todos con el fin de proteger mejor tu privacidad. Si le das Me gusta a más posts, tu cronología 'Para ti' será mejor". Con esto, confirmaron que no existe forma de cambiar la configuración y estarán privados para cada usuario.

Me gustas Twitter X privados El sorpresivo anuncio de la red social para sus usuarios. Captura X (ex Twitter)

Luego, mediante el usuario @XEng, aclararon todos los detalles detrás de esta decisión:

Aún podrás ver las publicaciones que te hayan gustado (pero otras personas no).

(pero otras personas no). El recuento de Me gusta y otras métricas de tus propias publicaciones seguirán apareciendo en las notificaciones .

. Ya no verás a quién le gustó la publicación de otra persona .

. El autor de una publicación puede ver a quién le gustaron sus publicaciones.

