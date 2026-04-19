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Alarma por un Incendio en un edificio de la Armada en Buenos Aires: evacuaron a 75 personas

El fuego se desató en los pisos superiores del inmueble ubicado en Comodoro Py 2055. Trabajaron bomberos durante toda la madrugada y se investigan las causas.

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Alarma por un Incendio en un edificio de la Armada en Buenos Aires: evacuaron a 75 personas

Alarma por un Incendio en un edificio de la Armada en Buenos Aires: evacuaron a 75 personas

Un incendio se registró el sábado por la noche en el edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, ubicado en la zona de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires. El episodio generó alarma y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia que se extendió durante varias horas.

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El fuego se inició pasadas las 20 en el piso 12, en un sector utilizado como depósito de material de archivo y documentación, y rápidamente se propagó hacia el piso 13, donde funcionaba una oficina improvisada. Las llamas también alcanzaron parte de la escalera, lo que favoreció la expansión del humo en los niveles superiores.

Según los primeros reportes, al menos 65 personas fueron evacuadas del edificio, situado en la calle Comodoro Py 2055. Personal del SAME asistió a cinco de ellas por inhalación de monóxido de carbono, aunque no fue necesario trasladar a ningún afectado a centros de salud.

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos de la Ciudad y de la Policía Federal, que lograron controlar el incendio durante la noche. Sin embargo, la densa humareda persistía durante la madrugada del domingo y dificultaba las tareas de peritaje. En la mañana del domingo personal de bomberos aún continuaban realizando la investigación.

Hasta el momento no se precisó el alcance total de los daños materiales, aunque las autoridades confirmaron que fueron significativos en los sectores afectados. Las causas que originaron el incendio aún no fueron determinadas y continúan bajo investigación.

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