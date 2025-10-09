La heladera inteligente que permite ver qué tiene dentro sin abrir la puerta

El avance de los electrodomésticos conectados está cambiando la forma en que las personas interactúan con sus hogares. Los modelos más recientes incorporan funciones de automatización y monitoreo remoto que hacen más simples las tareas cotidianas, mejoran la eficiencia energética y optimizan el cuidado de los alimentos. Entre las novedades más llamativas figura una heladera que permite visualizar su interior sin necesidad de abrir la puerta, una función que combina comodidad, ahorro y tecnología.

La reapertura de las importaciones y la mayor oferta de financiación impulsan la llegada de equipos innovadores al país, con propuestas que integran inteligencia artificial, sensores y conectividad Wi-Fi. De esta manera, los hogares argentinos comienzan a incorporar estis electrodomésticos, donde el control remoto y la personalización del uso son cada vez más valorados.

En ese marco, una reconocida marca coreana prepara la llegada de un modelo que está cambiando el concepto de refrigeración en todo el mundo. Su diseño mezcla practicidad y eficiencia, con una estética que aporta elegancia y con un sistema que permite acceder al contenido interior sin comprometer la temperatura ni el consumo.

Se trata del modelo LG InstanView Refrigerator with Craft Ice, una nueva generación de heladeras que llega equipada con un panel frontal que, con un simple toque, se vuelve transparente. E ste sistema permite observar los alimentos almacenados sin abrir la puerta, lo que evita pérdidas de frío y ayuda a conservar la frescura durante más tiempo. Además, incorpora un dispensador con luz ultravioleta que elimina el 99,9% de las bacterias y garantiza la pureza del agua.

El equipo integra el sistema ThinQ con conectividad Wi-Fi, que permite operar la heladera desde una aplicación móvil. A través de esta plataforma, el usuario puede controlar funciones, modificar la temperatura, recibir alertas o realizar diagnósticos preventivos, facilitando el mantenimiento sin necesidad de asistencia técnica inmediata. También ofrece la posibilidad de automatizar rutinas y optimizar el consumo energético de acuerdo con los hábitos de uso.

LG InstaView Refrigerator with Craft Ice LG

Con una capacidad de 570 litros y un diseño Side by Side, la heladera mezcla estética moderna con practicidad. Su sistema DoorCooling+ distribuye el aire frío de manera uniforme, mientras que la tecnología LinearCooling mantiene una temperatura constante en todo el interior. El doble fabricador de hielo, con opción de cubos o esferas tipo “Craft Ice”, le agrega un detalle distintivo que refuerza su carácter premium.

La iluminación LED interna, el bajo nivel de ruido del compresor inverter y su eficiencia energética clase A completan un conjunto de prestaciones pensadas para ofrecer comodidad, rendimiento y durabilidad. Este tipo de innovaciones muestra cómo los electrodomésticos del futuro ya comienzan a integrarse en los hogares locales, combinando diseño y funcionalidad con un enfoque sustentable.