La grave advertencia de un ex Google sobre el avance de la IA: "Serán reemplazados" Mo Gawdat avisó que incluso unas piezas claves de las empresas podrían ser desplazadas por la IA en un futuro cercano.







Una pieza clave de las empresas podría ser reemplazada por la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial no solo transformó tareas repetitivas o procesos rutinarios: ahora también pone bajo la lupa puestos de alto rango. Lo que antes parecía un escenario de ciencia ficción, hoy es parte de un debate urgente. Mo Gawdat, exejecutivo de Google y uno de los especialistas más escuchados en este tema, lanzó un mensaje que incomodó a más de un dirigente corporativo: ni siquiera los CEOs estarán a salvo de la IA.

En una entrevista reciente, el experto dejó en claro que la llegada de sistemas más avanzados, capaces de tomar decisiones estratégicas y liderar equipos, podría desplazar a los líderes actuales.

El egipcio, que trabajó más de una década en la compañía de Mountain View y fue jefe de Google X —la división de proyectos futuristas de la firma—, considera que la amenaza no es lejana. Según sus palabras, “los mejores permanecerán, pero solo por un tiempo”, lo que implica que incluso los más calificados deberán mirar de reojo el avance de estas tecnologías.

mo-gawdat-experto-inteligencia-artificial-688b68b082c34 La contundente frase del ex Google sobre los CEOs y la IA Durante una charla en el podcast El diario de un CEO, Gawdat planteó que la inteligencia artificial general (IAG) —la etapa en la que los sistemas igualarán y superarán a la mente humana— marcará un antes y un después. “Imagino que llegará un momento en el que la mayoría de los directivos incompetentes serán reemplazados”, sostuvo. Y fue más allá: incluso los ejecutivos brillantes no podrán competir a largo plazo.

El exGoogle puso ejemplos concretos: programadores, analistas de datos y hasta médicos de prestigio hoy son vistos como perfiles “intocables”, pero en su visión todos ellos están en la lista de posibles reemplazos. Para ilustrar su idea, afirmó que en unas décadas la IA podría ser “mil millones de veces más inteligente que el humano más inteligente”. Comparó la diferencia con la de una mosca frente a Albert Einstein.

Mo-Gawdot-Google-Inteligencia-Artificial Gawdat no se limitó a pintar un futuro apocalíptico. También cuestionó el rumbo ético de las compañías tecnológicas. “Las máquinas que estamos creando suelen recibir instrucciones para obtener el máximo dinero y poder”, advirtió. Desde su perspectiva, el problema no es la inteligencia artificial en sí, sino los valores que guían su desarrollo. En su libro La inteligencia que asusta, el especialista insiste en que la única forma de convivir con sistemas superinteligentes es educarlos como si fueran chicos: enseñándoles habilidades, pero también ética. “Tal vez esta sea la única manera de que quieran a sus padres”, escribió, apelando a una metáfora directa sobre la relación humano-máquina. Gawdat propone una actitud de resistencia tanto para los desarrolladores como para los usuarios: “Negate a trabajar o a usar tecnologías que no respeten valores humanos”, lanzó como desafío.