Kojima lo hizo de nuevo: Death Stranding 2 y el arte de la reconexión

Me resulta difícil hablar de un juego de Hideo Kojima porque recuerdo aún como si fuera ese mismo dia, cuando me acerque al videoclub en busqueda de algun juego, la verdad no tenia plata y mi desconocimiento por los títulos que se lanzaban me llevó a mirar una caja que decía “Metal Gear” un juego completamente en inglés y el que me obligó a agarrar un diccionario inglés español para poder terminarlo, ese fue mi primer contacto con un juego de Kojima. Y acá estamos, 27 años después jugando un nuevo título del gran Kojima y es por toda esta sensación emotiva que me cuesta analizar sus obras aunque voy a intentar ser lo más racional posible y contarles porque para mi “Death Stranding 2: On the Beach” puede ser uno de los grandes juegos del año.