Jugamos "EA Sports WRC" y te contamos cómo es el nuevo simulador de rally

En esta nueva entrega, Codemasters busca llevar el realismo al siguiente nivel, proponiendo un juego mucho más inmersivo en cuanto a su complejidad técnica y ofreciendo una gran variedad de opciones tanto para los conductores más experimentados como para los jugadores casuales. Toda esta experiencia se basa en los 25 años de herencia de juegos de rally, donde podremos conducir los autos de WRC, WRC2 y Junior WRC, con pilotos, equipos y diseños de la temporada 2023.

Tendremos a disposición 200 etapas diferentes repartidas en un total de 17 localizaciones durante el lanzamiento, y más de 80 coches, de los cuales 68 son parte del rally más emblemático, abarcando los últimos 60 años de este deporte. Aunque desde Codemasters aclararon que el juego recibirá actualizaciones gratuitas para igualar el estado de la competición y el rendimiento de los diferentes equipos y coches.

Imagen 3 - WRC Tendremos a disposición 200 etapas diferentes.

En cuanto a sus modos de juego, tendremos una amplia variedad. El primero que pude probar fue su modo "Carrera". Como es habitual, en este modo tendremos que crear a nuestro piloto y copiloto, mientras gestionamos completamente una escudería. Al comenzar, tendremos que elegir entre correr en la FIA Junior WRC, WRC 2 o WRC; cada uno de estos supone una dificultad diferente, por lo que si no eres un experto, es conveniente comenzar por la opción más baja. Al iniciar nuestra carrera, tendremos un calendario que cumplir, mientras superamos diferentes objetivos, lo que nos proporcionará dinero para mantener nuestras finanzas estables mientras compramos coches, mejoramos nuestro equipo y contratamos personal más capacitado. Es un modo muy entretenido que puede ofrecer muchas horas de juego.

Por otro lado, tendremos la modalidad "Momentos", en la que el juego nos invita a realizar diferentes desafíos mientras revivimos grandes fragmentos de la historia del deporte. Aunque aclaran específicamente que muchos de estos desafíos están inspirados en momentos históricos, mientras que otros son simplemente ficticios, te aseguro que correr en los años 70 con un Fiat 131 Abarth es una experiencia que no tiene desperdicio.

Imagen 4 - WRC Al iniciar nuestra carrera, tendremos un calendario que cumplir.

También tendremos la modalidad de "Clubes", que fue una característica muy popular en DiRT Rally 2.0 y es utilizada incluso por pilotos reales para competir contra fanáticos. Esta característica regresa en EA Sports WRC. Los Clubes son eventos multijugador asíncronos que permiten competir entre diferentes plataformas a través de EA Racenet, sin límite de participantes. Podrás participar en eventos ya establecidos o crear tus propios eventos para competir con tus amigos. Lamentablemente, no pude probar mucho este modo de juego, ya que los servidores estaban cerrados en ocasiones, pero es una de esas opciones que brindará una experiencia de juego infinita a la comunidad.

Si preferís jugar en solitario y no querés personalizar ni gestionar nada, simplemente correr y divertirte, entonces tenés el clásico modo para un solo jugador, donde podrás crear tu propio torneo o simplemente correr por diversión y competir en contrarreloj para superar tus propios tiempos.

Pero si sos principiante y sientes que todas las curvas son extremadamente difíciles, el juego cuenta con una "Escuela de Rally" que te proporcionará conceptos básicos y avanzados para que las diferentes pistas no sean una pesadilla. Podrás entrenar en grava, asfalto o nieve, ya que el famoso modelo de conducción multisuperficie de Codemasters se ha mejorado, y es notable la diferencia durante las carreras.

Imagen 5 - WRC En cuanto a su jugabilidad, es magnífica.

Sin embargo, toda esta experiencia no sería tan realista si no habláramos de su modo "Creador". En este modo, serás vos quien arme su coche por completo. Personalmente, me pareció bastante complejo, pero eso se debe a que no soy un fanático del automovilismo. El juego te dará la opción de personalizar la transmisión, la mecánica, la carrocería, el exterior y el interior, pasando por distintas secciones de alineación, frenos, diferenciales, marchas, amortiguación, muelles y muchas otras opciones que serán el "comehoras" por excelencia para todos los fanáticos de este deporte. Luego, el diseño del coche lo podrás utilizar en diferentes modalidades de juego, incluido el modo Carrera.

En cuanto a su jugabilidad, como es característico de Codemasters, es magnífica. Al principio, puede resultar un poco frustrante aprender a controlar los diferentes tipos de vehículos, especialmente teniendo en cuenta la dificultad del terreno, lo que puede ser un desafío para aquellos que nunca han jugado juegos de rally. Sin embargo, es sumamente gratificante ver cómo, después de unas horas, comienzas a dominar las curvas y te esfuerzas por mejorar tus tiempos. Por supuesto, jugarlo con un volante es una experiencia totalmente diferente a utilizar un mando, pero el juego se adapta muy bien en ambas modalidades.

Imagen 6 - WRC A pesar de que la calidad gráfica no óptima, el diseño de las pistas, paisajes y entornos es sumamente cuidado.

La versión del juego que pude jugar es una "versión en desarrollo", pero me llamó la atención la calidad gráfica. La verdad es que esperaba un poco más. Lo jugué en PC, con calidad Ultra, y aún así se notaban caídas de frames, popping y algunos bajones gráficos bastante notorios. Quiero aclarar nuevamente que dudo que todo esto suceda en su versión final, ya que los desarrolladores indicaron que podríamos encontrar algunos problemas de rendimiento. No obstante, a pesar de que la calidad gráfica no óptima, el diseño de las pistas, paisajes y entornos me pareció sumamente cuidado, y espero que podamos disfrutarlos en toda su calidad cuando el juego se lance finalmente al mercado.

Otro detalle que sigo encontrando extraño en los juegos de coches es la inclusión de un "pase de batalla," o como lo llaman en el juego, "pase de rally". En este, a medida que subamos de nivel, desbloquearemos accesorios cosméticos a la vez que nos ofrecen un "pase VIP," que será de pago, y nos proporcionará los accesorios más atractivos. La verdad es que veo esto como algo sumamente innecesario, pero me parece una forma sutil de monetizar el juego, más aún si tenemos en cuenta que gran parte del contenido que está por venir será gratuito.

EA Sports WRC llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 31 de octubre. Todo lo que pudimos jugar es realmente prometedor, así que será cuestión de esperar unos días para compartir con ustedes el veredicto final.