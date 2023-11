Instagram: el truco para desactivar el visto del chat

La red social de Meta tiene varias funciones que no todos los usuarios conocen. Todos los detalles.

Pero muchas veces la confirmación del visto resulta incómoda, debido a que pareciera que si no nos responden de inmediato, nos están ignorando. Por eso hay quienes prefieren no tener esa notificación y no crear incomodidades innecesarias.

Con esta herramienta nadie sabrá si se vio o no un mensaje, foto o video en Instagram. Esta opción es nueva y llegó con la última actualización de la aplicación de imágenes y filtros. Actualmente, funciona en los dispositivos Android y iPhone sin ser un usuario beta tester.

Celular app instagram Así podrás borrar tu cuenta de Instagram de manera temporal o para siempre Freepik

Cómo desactivar el visto del chat de Instagram

Para habilitar esta función hay que realizar los siguientes pasos:

Para desactivar el “visto” de los chats de Instagram, primero hay que verificar si se tiene la última versión de la aplicación en el smartphone.

en el smartphone. Luego revisar en la tienda de Google Play o iOS Store si hay alguna actualización pendiente.

Una vez realizado esto, hay que ingresar a alguna conversación.

PERSONA CON CELULAR J FREEPIK

Pulsar sobre la foto de perfil y dirigirse a “Ajustes y privacidad”.

Donde hay una opción para desactivar el “Visto”.

Solo se debe desactivar la pestaña que dice “Confirmaciones de lectura” y listo. La otra persona ya no sabrá si se ha leído o no su mensaje.

Es importante mencionar que tampoco se podrá saber si otro usuario ha visto el mensaje o no.