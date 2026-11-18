Una plataforma de streaming premiará a los espectadores desde el estreno hasta el 30 de noviembre. Habrá recompensas por mirar, por suscribirse y copias de la Ultimate Edition.

Twitch activó una campaña de Drops asociada al estreno de GTA VI que premia a la audiencia con insignias para el chat y reparte códigos para acceder a copias digitales del juego sin costo. La promoción arranca junto con la salida del título, prevista para el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S según informó Rockstar Games, y se extiende hasta el 30 de noviembre.

De acuerdo con el blog oficial de la plataforma, la iniciativa se organiza en tres ejes , recompensas por visualización, beneficios por suscripción y entrega de códigos sorpresa. El atractivo principal para quienes sigan partidas en vivo es un emblema para el chat que mejora su aspecto según la constancia del espectador en la categoría "Grand Theft Auto VI". Cada jornada de visualización permite subir un nivel dentro de una serie de seis cadenas. El primer día otorga la Cadena Púrpura (Purple Chain), el segundo la Cadena de Bronce (Bronze Chain), el tercero la Cadena de Plata (Silver Chain), el cuarto la Cadena de Oro (Gold Chain), el quinto la Cadena de Diamante (Diamond Chain) y el sexto la Cadena Miami (Miami Chain).

Twitch no brindó más detalles sobre cuántos minutos diarios se necesitan para validar el progreso. Como pauta conviene dejar abierta una transmisión oficial del juego durante un tiempo prolongado cada día, con la sesión iniciada. No hace falta tener el videojuego para completar la evolución.

La segunda etapa está enfocado en quienes apoyen a los creadores con suscripciones propias o regaladas , en canales que emitan GTA 6 durante el período promocional. Esos aportes dan emotes temáticos y tres distinciones llamadas Welcome 2 Miami, Scored Big y Bleed Miami. El reconocimiento más codiciado es la insignia Golden Iguana, reservada para quienes alcancen el nivel máximo del emblema evolutivo y reúnan todos los emotes y emblemas de las suscripciones.

El incentivo más ambicioso es el reparto diario de códigos sorpresa de la Ultimate Edition de GTA 6, desde el día del estreno hasta el cierre de noviembre. Twitch no confirmó la mecánica de entrega, las consolas compatibles ni la cantidad de copias, aunque su cuenta oficial en X dejó una pista en forma de pregunta, “¿Quién dijo solo 10.000?”. Salvo esos códigos, el resto de los premios funciona únicamente dentro de Twitch y no incluye autos, vestimenta ni objetos utilizables dentro del juego .

A qué hora se habilita el GTA 6 en Argentina y cómo jugarlo

Rockstar Games fijó el lanzamiento para el jueves 19 de noviembre de 2026. En la Argentina, el desbloqueo se concretará a las 00 de ese día, según el cronograma oficial. Quienes ya tengan el título instalado deberán esperar hasta la medianoche local para iniciarlo.

Esa misma hora rige en México, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay, además de varios países de Centroamérica y España peninsular. En Estados Unidos, la costa este tendrá el juego a las 00, mientras que en la costa oeste se habilitará el miércoles 18 a las 21.

La precarga digital comenzó el 10 de noviembre. En PlayStation 5 quedó disponible desde la medianoche de cada región y en Xbox Series X|S se activó a las 00. Esta función permite descargar e instalar los archivos con anticipación, pero no adelanta el acceso, ya que el juego seguirá bloqueado hasta el horario correspondiente. Además, la descarga puede alcanzar los 212 GB, por lo que conviene revisar el espacio disponible en la consola y contar con una conexión adecuada.

El lanzamiento del año llegará a las tiendas el próximo 19 de noviembre.

Algunos usuarios de Xbox podrían probar el llamado "truco de Nueva Zelanda", que consiste en cambiar la ubicación de la consola para intentar acceder cuando el juego se libere en ese país. Sin embargo, Rockstar y Microsoft no confirmaron que funcione con GTA 6, por lo que no es un método oficial ni garantizado. En PS5, modificar la región de la consola no cambia la de la cuenta de PlayStation Network ni necesariamente adelanta el desbloqueo de una compra hecha en otra tienda.

En cuanto a las plataformas, el título no tendrá versión nativa para Xbox One, aunque sus usuarios podrán jugarlo mediante Xbox Cloud Gaming, que transmite desde la nube. Por ahora tampoco se anunció una edición para PC. En consolas, la edición estándar cuesta u$s79,99 y la Ultimate, que suma contenido adicional como vehículos y armas, u$s99,99.