Google paga hasta u$s30.000 a quien lo ayude a resolver un problema inquietante

La empresa lanzó un programa para detectar fallas en su IA. La iniciativa busca fortalecer la protección de Gemini y otros servicios clave.

Google invita a expertos y especialistas en seguridad a participar activamente en la protección de sus sistemas.

Google lanzó un nuevo programa de recompensas con el objetivo de mejorar la seguridad de sus sistemas de inteligencia artificial y, en especial, de su asistente Gemini. La compañía pagará sumas que pueden alcanzar los 30.000 dólares a quienes detecten vulnerabilidades o errores críticos que pongan en riesgo el funcionamiento o la privacidad dentro de sus plataformas.

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial trajo también nuevos desafíos en materia de ciberseguridad. Modelos avanzados como Gemini manejan grandes volúmenes de datos y están expuestos a intentos de manipulación o accesos no autorizados. Por eso, las grandes tecnológicas están adoptando estrategias colaborativas para identificar fallas antes de que puedan ser explotadas por atacantes.

A través de su tradicional programa de recompensas por vulnerabilidades, Google invita a expertos y especialistas en seguridad a participar activamente en la protección de sus sistemas. El objetivo es anticiparse a los riesgos y reforzar la confianza en sus servicios más innovadores , reconociendo con incentivos económicos el aporte de quienes ayuden a detectar errores.

El nuevo programa de Google, denominado Vulnerability Reward Program (VRP), está enfocado en detectar debilidades dentro de los productos de inteligencia artificial, con especial atención en Gemini, su chatbot más avanzado. Según la información publicada por el medio especializado Bleeping Computer, las recompensas podrán llegar hasta los 30.000 dólares, dependiendo de la gravedad y el impacto potencial del problema descubierto.

Entre las vulnerabilidades que el gigante tecnológico busca identificar se incluyen aquellas que podrían facilitar ataques de phishing o suplantación de identidad, fallos en los controles de acceso que permitan eludir restricciones, errores que provoquen la denegación de servicios (DoS) y usos no autorizados de sus sistemas. Todos estos escenarios representan riesgos críticos que Google quiere mitigar antes de que lleguen a afectar a los usuarios.

Seguridad informática Freepik

Los interesados en participar deben enviar reportes detallados a través de una plataforma oficial de la empresa. Los informes deben ser precisos, verificables y cumplir con los estándares establecidos para el programa. De esta manera, los hallazgos pueden ser analizados por el equipo técnico de Google y, en caso de confirmarse, recompensados económicamente según la relevancia de la vulnerabilidad detectada.

Este tipo de iniciativas no son nuevas en el mundo tecnológico. Compañías como Google, Microsoft o Meta implementan estos programas para incentivar la colaboración de expertos en seguridad conocidos como “hackers de sombrero blanco”, profesionales que utilizan sus conocimientos para mejorar la protección de los sistemas sin fines maliciosos.

Es importante diferenciar a estos especialistas de los llamados “hackers de sombrero negro”, que explotan vulnerabilidades para obtener beneficios ilegales, o de los “gris”, que reportan fallas pero sin acuerdos formales con las empresas. El VRP refuerza la tendencia de las grandes tecnológicas de trabajar en conjunto con la comunidad de ciberseguridad para blindar sus desarrollos más sensibles.