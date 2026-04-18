Cuál es el nuevo lugar de Mendoza donde podés tramitar la licencia de conducir En este escenario, el eje se desplaza desde la equidad impositiva hacia una lógica más punitiva, donde el peso de los ingresos estatales podría recaer en la eficiencia de los mecanismos de control y penalización. Por + Seguir en







Más facilidad para el trámite. Freepik

La Municipalidad de Las Heras traslada su Centro de Emisión de Licencias a una nueva sede en El Challao desde el 20 de abril.

El espacio, ubicado en Boulogne Sur Mer y J. A. Roca, cuenta con instalaciones modernas y pista de examen asfaltada.

El objetivo es mejorar la atención, agilizar trámites y garantizar evaluaciones más seguras y eficientes.

Los turnos se gestionan online de forma gratuita y es obligatorio no tener infracciones pendientes para completar el trámite. A partir del lunes 20 de abril, la Municipalidad de Las Heras trasladará el funcionamiento de su Centro de Emisión de Licencias de Conducir a una nueva sede ubicada en la intersección de Boulogne Sur Mer y J. A. Roca, en la zona de El Challao. Este cambio apunta a mejorar la accesibilidad y modernizar la infraestructura destinada a este servicio clave.

El nuevo espacio fue diseñado para optimizar la atención al público, con instalaciones más amplias y una pista de examen totalmente asfaltada y señalizada. Estas condiciones permiten que las evaluaciones prácticas se realicen con mayor seguridad y eficiencia, agilizando tanto la obtención como la renovación de licencias.

licencia conducir.jpg En cuanto al trámite, el sistema de turnos se gestiona únicamente de forma online a través del sitio oficial del municipio. El turno es gratuito y los solicitantes solo deben abonar las tasas correspondientes, además de regularizar posibles infracciones pendientes, en línea con el objetivo de simplificar el proceso y evitar intermediarios.

En dónde podés tramitar la licencia de conducir en Mendoza Tramitar la licencia de conducir en Mendoza implica acudir al centro de emisión correspondiente al domicilio que figura en el DNI. En el Gran Mendoza, los puntos de atención están distribuidos en distintos municipios: en la Ciudad de Mendoza funciona en el subsuelo de la Municipalidad (9 de Julio 500), mientras que en Godoy Cruz se encuentra en el ala norte del Híper Libertad. También hay sedes en Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo, donde se realizan exámenes psicofísicos, teóricos y prácticos.

Licencia conducir Redes sociales Una de las novedades recientes es el traslado del centro de Las Heras, que ahora opera en un nuevo edificio ubicado en Boulogne Sur Mer y J. A. Roca, en la zona de El Challao. Esta sede busca centralizar la atención y mejorar la experiencia del usuario, con instalaciones modernas y una pista de examen asfaltada y señalizada que cumple con los estándares de seguridad vial.