Google fue contundente ante los rumores de fallas de seguridad en Gmail

La empresa se refirió sobre una supuesta vulnerabilidad en su mensajería de correo. Qué dijo.

Google sacó un comunicando negando que realmente Gmail haya sufrido fallas de seguridad.

Durante las últimas horas, un rumor comenzó a circular con fuerza en redes sociales y portales especializados: Gmail habría sufrido una falla de seguridad crítica y Google se habría visto obligado a enviar una advertencia de emergencia a millones de cuentas en todo el mundo.

Ante la magnitud que tomaron esas versiones, Google salió de manera tajante a desmentirlas. En un comunicado breve pero categórico, la empresa aseguró que no emitió ninguna alerta generalizada y calificó esas afirmaciones como “totalmente falsas”. La compañía con sede en Mountain View recalcó que Gmail mantiene sus estándares de seguridad intactos y que las herramientas de defensa contra intentos de phishing siguen bloqueando más del 99,9% de los ataques.

Google desmintió las fallas de seguridad en Gmail

El malentendido surgió a partir de reportes que mencionaban un supuesto aviso masivo enviado por Google a todos los usuarios de Gmail. Según trascendió, la advertencia estaba vinculada a una campaña de suplantación de identidad detectada a mediados de este año. Sin embargo, la empresa aclaró que solo se notificó a los usuarios afectados de forma puntual, y no a la totalidad de las cuentas activas. En palabras del comunicado: “Las supuestas advertencias son totalmente falsas”.

El gigante tecnológico también aprovechó la ocasión para recordar que, aunque las protecciones de Gmail son eficaces, el escenario de amenazas es cambiante. Los ciberdelincuentes buscan constantemente nuevas maneras de engañar y no siempre se trata de ataques sofisticados: muchas veces basta con un correo bien disfrazado para que una persona caiga en la trampa.

Un ejemplo reciente lo aporta un informe desde Finlandia, donde investigadores detallaron cómo delincuentes lograron engañar a la inteligencia artificial Gemini, integrada en algunos servicios de Google. El truco fue incluir un código invisible en un correo que, al ser procesado por la IA, generaba un falso aviso de seguridad y redirigía al usuario a un número de “soporte técnico” falso. Allí, quienes llamaban terminaban entregando información personal sin saberlo.

