Falta menos: se filtró cuáles serán los nuevos emojis de WhatsApp

La aplicación de mensajería instantánea de Meta sumará íconos inéditos. Su despliegue será global y abarcará todas las plataformas principales.

Por
WhatsApp se renueva con un listado de emojis diferente.

WhatsApp se renueva con un listado de emojis diferente.

FREEPIK

WhatsApp anunció la incorporación de una nueva colección de emojis que ampliará las posibilidades de expresarse dentro de la aplicación. La actualización forma parte del estándar Unicode 17.0 y contempla más de 160 íconos que se sumarán a los teclados digitales en los próximos meses.

Tal como ocurre con el lenguaje hablado, los símbolos visuales también evolucionan.
Los nuevos diseños abarcan desde personajes fantásticos hasta animales marinos, además de gestos y objetos cotidianos. La propuesta busca ofrecer alternativas más divertidas e inclusivas para enriquecer las conversaciones, manteniendo a la plataforma en sintonía con la evolución de las formas digitales de expresión.

El lanzamiento comenzará a implementarse a principios de 2026 en WhatsApp y, poco después, se extenderá al resto de las principales compañías tecnológicas, asegurando así una llegada global casi en simultáneo.

emojis whatsapp

Cuáles son los nuevos emojis que llegarán a WhatsApp

La lista de incorporaciones incluye opciones llamativas que rápidamente se quedaron con la atención de los usuarios. Entre estas sobresalen el yeti inspirado en Pie Grande, una cara distorsionada para transmitir sorpresa o incomodidad, orcas que se suman al grupo de animales acuáticos y un cofre del tesoro pensado para aludir a secretos o recompensas. También aparecen un trombón, un desprendimiento de tierra y un emoji de pelea que recuerda a las clásicas escenas de lucha en los dibujos animados.

Además, se sumarán variaciones de emojis ya conocidos, como bailarines, parejas en combate y personas con orejas de conejo, reforzando la apuesta por la diversidad y la representación inclusiva en las conversaciones digitales.

Pareja con celular whatsapp

En cuanto a la disponibilidad, WhatsApp confirmó que los nuevos íconos podrán usarse desde enero de 2026 en teléfonos Android y iPhone. Posteriormente, llegarán a otras plataformas: Google los integrará en marzo, Apple entre marzo y abril mediante iOS 26, Facebook a mediados de año en Messenger y la red social, Microsoft hacia fines de 2026 en Windows 11 y Samsung durante el primer trimestre en One UI.

Para acceder a los emojis no será necesario hacer configuraciones adicionales, ya que alcanza con actualizar WhatsApp a la última versión desde Google Play o App Store. Una vez dentro del teclado, aparecerán en sus categorías habituales o en la sección de recientes. Como ocurre con los actuales, algunos permitirán variantes de género y tono de piel.

