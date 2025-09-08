8 de septiembre de 2025 Inicio
Muy escondidas: las 7 funciones de WhatsApp que casi nadie conoce

La aplicación de mensajería instantánea de Meta esconde herramientas que mejoran la experiencia. Desde editar mensajes hasta usarla en varios dispositivos, las opciones sorprenden por su utilidad.

Explorar estas funciones ocultas de WhatsApp permite ahorrar tiempo y personalizar la experiencia.

WhatsApp es una de las aplicaciones más descargadas en el mundo, pero gran parte de sus usuarios la utilizan únicamente para lo básico: enviar mensajes, fotos o audios. Pese a eso, dentro de su menú se esconden funciones poco exploradas que pueden simplificar la comunicación, mejorar la organización de los chats y brindar un mayor control sobre la privacidad.

La plataforma de mensajería instantánea, propiedad de Meta, fue incorporando estas herramientas de manera progresiva para responder a las necesidades de los usuarios. Aunque muchas pasan desapercibidas, se convierten en aliados prácticos para quienes buscan aprovechar la app más allá de lo que está a la vista.

Explorar estas funciones ocultas permite ahorrar tiempo y personalizar la experiencia. Desde editar mensajes hasta utilizar la aplicación en varios dispositivos sin depender del teléfono, WhatsApp se muestra como una herramienta mucho más versátil de lo que parece.

Editar mensajes

Una opción muy valorada es la de corregir un mensaje ya enviado. Con solo mantener presionado el texto y seleccionar la opción Editar, es posible modificarlo. Eso sí, esta función está disponible únicamente durante los 15 minutos posteriores al envío.

Mantener lo importante a mano

La aplicación permite fijar hasta tres conversaciones en la parte superior de la pantalla. De esa forma, se puede acceder rápidamente a los chats más relevantes, ya sean laborales, familiares o personales. Para activarlo, alcanza con mantener pulsado el chat y tocar el icono de pin.

Fotos en alta calidad

Enviar imágenes sin perder definición es posible al compartirlas como documentos en lugar de adjuntarlas desde la galería. Este método conserva la resolución original, lo que resulta útil para capturas de pantalla, trabajos o fotos que se quieran imprimir.

Privacidad y control sobre tus mensajes

Dentro del menú de Privacidad, WhatsApp ofrece la posibilidad de desactivar las confirmaciones de lectura, ocultar la última hora de conexión o incluso el estado en línea. Estas configuraciones permiten leer y responder con mayor tranquilidad, sin la presión de estar siempre disponible.

Marcar chats como no leídos

Si una conversación queda pendiente, se puede marcar como no leída para recordarla más tarde. Para hacerlo, hay que mantener presionado el chat (o deslizar en iPhone) y seleccionar la opción en el menú de los tres puntos.

Herramientas útiles para grupos y búsquedas

Los grupos suelen concentrar gran parte de la actividad en la app, y para gestionarlos mejor, WhatsApp ofrece funciones como la creación de encuestas desde el icono del clip. También es posible buscar mensajes por fecha específica, lo que facilita encontrar información sin necesidad de desplazarse por largas conversaciones.

WhatsApp en varios dispositivos

El modo multidispositivo permite utilizar la cuenta en hasta cuatro aparatos de manera simultánea, como computadoras o tablets, sin depender de que el teléfono principal esté conectado a internet. Para activarlo, se debe ingresar a Ajustes ► Dispositivos vinculados.

