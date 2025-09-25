25 de septiembre de 2025 Inicio
Fin del mito: esto es lo que pasa si usás los controles de la PlayStation durante su carga

Aunque los joysticks DualShock y DualSense son inalámbricos, es necesario enchufarlos para recargar la batería. Los expertos brindan algunos consejos para cuidarlos y alargar su vida útil.

Es importante cuidar los controles de la Play para que duren más tiempo.

Es importante cuidar los controles de la Play para que duren más tiempo.

Las dudas respecto de si los controles de la consola PlayStation de Sony, de las más usadas a nivel mundial, pueden ser utilizados o no mientras se están cargando genera incertidumbre en los gamers.

PlayStation posee los controles DualShock, para la PS4, y DualSense, para la PS5. Como funcionan con baterías, los joysticks deben cargarse regularmente; por eso, aunque son inalámbricos, traen un cable para conectarlos a la consola. Y acá es donde surge una de las preguntas más importantes.

¿Se pueden usar los controles de la Play mientras se están cargando? Técnicamente sí, ya que el sistema permite tenerlos prendidos y en actividad aunque estén conectados, y el sitio oficial de Sony no lo prohíbe expresamente. Sin embargo, los expertos recomiendan no hacerlo.

Para quienes disfrutan coleccionando juegos físicos y valoran la posibilidad de revenderlos o prestarlos, la PlayStation 5 estándar es la opción ideal.

Para quienes disfrutan coleccionando juegos físicos y valoran la posibilidad de revenderlos o prestarlos, la PlayStation 5 estándar es la opción ideal.

Qué pasa si uso los controles de la PlayStation si se están cargando

Usar los controles de la PlayStation mientras se están cargando no les provocará un daño inmediato, pero puede acortar su vida útil y afectar su rendimiento. Si la batería no tiene períodos de descanso y está continuamente trabajando de más para completar la carga, corre el riesgo de funcionar cada vez peor.

Además, usar el control mientras está conectado puede generar un sobrecalentamiento que, a su vez, afectará los componentes internos. También es importante tener cuidado con el cable: si se tensa o se mueve mucho estando enchufado, puede generar problemas con el puerto de carga.

Como regla general, los expertos recomiendan no usar el control mientras se carga la batería. Otros cuidados pueden ayudar a extender su vida útil, como usar cargadores oficiales, mantener los dispositivos en un lugar limpio y seco, y cuidar que la temperatura ambiente no sea muy elevada.

