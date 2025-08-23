Este es el mejor momento para enviar un mensaje de WhatsApp, según la inteligencia artificial

Este es el mejor momento para enviar un mensaje por Whatsapp. Freepik

WhatsApp es el servicio de mensajería más utilizado por todos los usuarios, que se comunican diariamente con sus familias, amigos y compañeros de trabajo. En este sentido, una inquietud que muchos identificaron fue saber cuándo enviar un mensaje, y la inteligencia artificial encontró una respuesta.

En este sentido, se consultó a ChatGPT y a Gemini cuál es el mejor momento para mandar un mensaje, de forma tal de generar un impacto significativo en la comunicación, tanto personal como profesional y comercial. Si bien ambas IA coinciden en que no existe un horario universalmente ideal para comunicarnos, sí hay algunos parámetros generales que permiten ventajas.

WhatsApp Freepik Cuál es el mejor momento para enviar un mensaje de WhatsApp Las primeras horas del día suelen ser de mucha atención por parte de los usuarios de la aplicación. En esta línea, ChatGPT determinó que el rango entre las 7 y las 9 suele ser de mayor apertura para mensajes personales, mientras que Gemini identificó la franja entre las 6 y las 8, también para quienes buscan información sobre su jornada laboral o académica.

El otro extremo también es conveniente, ya que las dos IA consultadas reconocieron que entre las 19 y 22 se produce el mayor pico en el ámbito personal, principalmente porque los usuarios se encuentran más relajados, con menos distracciones laborales y más disposición para responder.

Como una tercera opción se presenta el mediodía, específicamente entre las 12 y las 14. Gemini lo destaca como un buen momento para mensajes promocionales o para cuestiones que requieran mayor atención, ya que las personas suelen hacer una pausa en sus actividades y dedican tiempo a revisar el teléfono durante el almuerzo.

chatgpt open ai Por último, ambos chatbots advierten de los riesgos de enviar mensajes de WhatsApp durante la madrugada —entre las 00 y las 6—, dado que pueden resultar molestos para el receptor. Lo mismo aplica para la hora de la siesta en los países latinoamericanos, entre las 13 y las 15, cuando pueden estar durmiendo.