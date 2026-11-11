China avanza con la creación de un avión eléctrico para pasajeros y 500 km de autonomía Las imágenes difundidas en Weibo muestran un prototipo del CE-25A, equipado con 10 motores sobre las alas y capacidad prevista para 19 personas. Comac todavía no confirmó oficialmente el lanzamiento ni que el aparato haya realizado su primer vuelo. Por Agregar C5N en









El avión eléctrico CE-25A de COMAC tendría capacidad para 19 pasajeros y un alcance de 500 kilómetros. Weibo

La firma estatal china Comac tendría listo un prototipo a escala real del CE-25A, un modelo de propulsión totalmente eléctrica para vuelos regionales, luego de que el 28 de octubre circularan en Weibo fotografías del aparato sobre una pista del país, aunque la empresa todavía no confirmó oficialmente su construcción.

Las imágenes muestran una aeronave con cola en forma de T y diez motores eléctricos, cinco sobre cada ala. La disposición sugiere un esquema de propulsión eléctrica distribuida, aunque Comac no confirmó oficialmente esa hipótesis hasta el momento.

El proyecto fue presentado en noviembre de 2023 durante la Exposición Internacional de Importaciones de China, en Shanghái, como una alternativa para trayectos cortos y medios, además de servicios de aviación ejecutiva, con cabina presurizada, 19 plazas y foco en destinos de menor demanda en rutas aéreas regionales.

El diseño del avión eléctrico de COMAC incluye diez motores sobre las alas. Weibo Autonomía de 500 kilómetros y una velocidad estimada de más de 400 km/h: así es el avión eléctrico en el que trabaja China Las prestaciones difundidas para el CE-25A contemplan una autonomía estimada de entre 400 y 500 kilómetros y una velocidad máxima de unos 402 km/h. Comac no publicó datos técnicos actualizados desde aquella presentación, por lo que las cifras todavía corresponden a objetivos de diseño.

Aunque las fotografías recientes parecen mostrar un demostrador terrestre, no hay confirmación pública de que el ejemplar de tamaño real haya volado, ya que el registro de una prueba experimental en 2023 correspondió, según reportes de medios chinos, a un modelo de escala reducida y no a esta aeronave.

China podría haber terminado un prototipo de su avión eléctrico CE-25A. Weibo