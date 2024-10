El truco para saber cuál es el número oculto en una llamada privada

El nuevo dispositivo que sirve como enchufe portátil: no necesita electricidad

Mientras que las llamadas de "número desconocido" muestran los dígitos en la pantalla del dispositivo, permitiendo al menos tener un registro de quién fue la persona que la realizó, las llamadas de número privado presentan un desafío mayor al no revelar ninguna información sobre su origen. Esta situación lleva a muchos a buscar métodos para descubrir quién está detrás de estas llamadas anónimas.

Aunque la privacidad en las comunicaciones es un derecho importante, también lo es la capacidad de los usuarios para protegerse de llamadas no deseadas o potencialmente peligrosas. En este contexto, surgen diversas estrategias y técnicas que intentan revelar la identidad oculta tras estas llamadas misteriosas, algunas más efectivas que otras.

Llamada Freepik

Cómo saber el número oculto en una llamada privada

La recepción de llamadas de números privados u ocultos genera con frecuencia incomodidad entre los usuarios de teléfonos celulares. Esta sensación se debe, en gran medida, a que estas suelen estar asociadas con campañas de telemarketing agresivas o, en el peor de los casos, con intentos de estafa telefónica. Los estafadores, por ejemplo, pueden utilizar esta función para tratar de obtener información sensible, como claves bancarias, haciéndose pasar por entidades financieras. Es crucial recordar que las instituciones bancarias legítimas nunca solicitan las claves de las cuentas de sus clientes por teléfono.

Es importante distinguir entre las llamadas de "número desconocido" y las de "número privado". Las primeras muestran los dígitos en la pantalla del teléfono, aunque no estén guardados en la lista de contactos, lo que permite al menos la posibilidad de realizar una búsqueda en internet para obtener más información o tener por lo menos la manera de identificarlos después de la llamada. Las de número privado, por otro lado, no revelan ningún dato sobre su origen, lo que complica significativamente su rastreo.

Llamada Freepik

Para quienes quieran activar la función de número oculto en dispositivos Android, el proceso es muy sencillo.

Acceder a los Ajustes de la aplicación de llamadas

Buscar la opción de "Más ajustes", "Ajustes adicionales" o "Ajustes avanzados".

Localizar la configuración del identificador de llamadas, comúnmente etiquetada como "Mostrar mi ID".

Aquí, se presentarán varias opciones, entre ellas "Red predeterminada", "Ocultar número" y "Mostrar número".

Para activar la función de número privado, se selecciona "Ocultar número".

Si se desea desactivar esta función posteriormente, basta con elegir "Mostrar número".

Para algunos modelos de teléfonos con sistema operativo Android, existe una alternativa que podría ayudar a descubrir el número oculto. El proceso implica acceder nuevamente a los Ajustes de la aplicación de llamadas y seguir estos pasos:

Navegar hasta la sección de "Llamadas"

Buscar la opción "Número oculto" o "Llamadas privadas".

Buscar la función "Mostrar todos los números ocultos"

Activarla

Según informan fuentes especializadas en tecnología móvil, como el blog de la empresa de fibra óptica Lowi, al activar esta función, el dispositivo debería ser capaz de revelar el número de teléfono que anteriormente se mantenía oculto. Es importante mencionar que la disponibilidad y efectividad de esta opción puede variar según el modelo del teléfono y la versión del sistema operativo.