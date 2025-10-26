El mensaje que nunca tenés que responder en WhatsApp: es una estafa

Crece una nueva modalidad de fraude por esta plataforma que aprovecha la confianza familiar. Los expertos advierten cómo detectarla y protegerse de los ciberdelincuentes.

En los últimos días, se registraron numerosos casos de usuarios que recibieron mensajes por WhatsApp como “Hola mamá/papá, soy tu hijo. Cambié de número ”. Detrás de esa frase que puede parecer inocente se esconde un intento de fraude que puede terminar con la cuenta bancaria vaciada.

Los delincuentes apelan a la preocupación y el vínculo emocional de las personas para ganar su confianza. Luego de entablar conversación, inventan una urgencia económica, como un gasto médico o una deuda inminente, y piden dinero mediante una transferencia inmediata.

El objetivo es aprovechar el impulso emocional de la víctima antes de que pueda confirmar si el mensaje proviene realmente de su familiar. Cuando finalmente se comprueba la falsedad, el dinero ya fue transferido y los estafadores desaparecieron.

Cómo funciona este tipo de estafa en WhatsApp

El engaño se basa en una fórmula simple, la cual consiste en usar un mensaje emotivo que genere reacción inmediata. El supuesto “hijo” o “familiar” insiste con frases como “necesito pagar esto ya” o “es algo urgente”, buscando que la víctima actúe rápido. La manipulación emocional y la sensación de apuro son las principales armas de los delincuentes.

Las autoridades y especialistas en ciberseguridad explican que este tipo de estafas, conocidas como phishing emocional, se repiten en distintos países. Además, hay variantes que incluyen encuestas falsas o enlaces a supuestas votaciones, que redirigen a sitios web fraudulentos donde se piden datos personales o códigos de verificación.

Con esos códigos, los estafadores pueden acceder a la cuenta de WhatsApp, leer conversaciones, suplantar identidades y repetir la estafa con los contactos de la víctima, amplificando el daño. En casos más graves, también obtienen información bancaria o credenciales de homebanking a través de páginas clonadas.

Qué hacer cuando llega un mensaje sospechoso en WhatsApp

Ante este tipo de mensajes, la recomendación principal es mantener la calma y no responder. Nunca hay que compartir códigos de verificación ni datos personales, y mucho menos realizar transferencias sin confirmar la identidad del remitente. Lo ideal es comunicarse por otro medio con la persona que supuestamente envió el mensaje, ya sea una llamada, videollamada o mensaje directo al número anterior. Si el mensaje contiene enlaces, deben eliminarse sin abrirlos.

En caso de haber caído en la trampa o haber compartido información sensible, se aconseja contactar de inmediato al banco, cambiar contraseñas y activar la verificación en dos pasos en WhatsApp para evitar el acceso de terceros. La precaución y la desconfianza ante mensajes inesperados siguen siendo las herramientas más efectivas para evitar estafas digitales.