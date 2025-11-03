Adiós a WhatsApp: los celulares en los que deja de funcionar la aplicación en noviembre 2025 Los dispositivos más antiguos perderán acceso a la aplicación de mensajería instantánea de Meta, por lo que será necesario actualizar el sistema o cambiar de equipo. Por







Usuarios afectados por WhatsApp deberán actualizar su sistema operativo o cambiar de dispositivo para continuar usando la aplicación. Freepik

WhatsApp dejará de dar soporte a celulares antiguos desde el 1° de noviembre de 2025.

Los dispositivos que no cumplan con Android 5.0 o iOS 12 dejarán de recibir actualizaciones y funciones.

Modelos de Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei, HTC y iPhone están en la lista de afectados.

Se recomienda respaldar conversaciones para evitar pérdida de información al cambiar de celular. WhatsApp implementará cambios significativos en su plataforma que afectarán a numerosos celulares antiguos, dejando de funcionar en modelos que no cumplan los requerimientos mínimos de software. Esta decisión busca optimizar el rendimiento y fortalecer la seguridad, asegurando que los usuarios puedan acceder a las funciones más recientes sin comprometer la integridad de la plataforma. Además, busca unificar la experiencia entre dispositivos modernos, evitando que las versiones antiguas limiten la implementación de nuevas herramientas.

Entre los dispositivos afectados se encuentran modelos clásicos de Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei, HTC y algunos iPhone, muchos de ellos lanzados hace casi una década. Los equipos que no sean compatibles dejarán de recibir soporte, lo que podría derivar en errores al abrir la aplicación, problemas al enviar y recibir mensajes, e imposibilidad de acceder a nuevas funciones como videollamadas o herramientas con inteligencia artificial.

Para quienes cuenten con equipos obsoletos, las opciones son limitadas, pero claras: intentar actualizar el sistema operativo si el fabricante lo permite o adquirir un dispositivo más moderno que cumpla con al menos Android 5.0 (Lollipop) o iOS 12. De lo contrario, la aplicación se volverá inestable y las conversaciones quedarán expuestas a riesgos de seguridad.

Por eso, se recomienda realizar un respaldo de todos los chats antes de cambiar de equipo, utilizando Google Drive en Android o iCloud en iPhone, garantizando la restauración del historial de mensajes. Asimismo, los usuarios deben considerar que algunas funciones avanzadas, como la sincronización de archivos y las llamadas grupales, dejarán de estar disponibles en equipos incompatibles.

WhatsApp celular Actualizaciones esenciales de WhatsApp garantizan nuevas funciones y protegen la privacidad en equipos compatibles. Los celulares en los que deja de funcionar WhatsApp en noviembre 2025 Entre los modelos que quedarán fuera se destacan:

Samsung: Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Core, Trend y S5.

Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Core, Trend y S5. Motorola: Moto G (1ra generación) y Moto E (2014).

Moto G (1ra generación) y Moto E (2014). LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y G3.

Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y G3. Sony: Xperia Z, SP, T, V y Z2.

Xperia Z, SP, T, V y Z2. Huawei: Ascend Mate 2.

Ascend Mate 2. HTC: One M8.

One M8. iPhone: 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus (si no se actualizó a iOS 12). Whatsapp Android 5.0 y iOS 12 serán los requisitos mínimos para seguir usando WhatsApp. Pexels Mantener WhatsApp actualizado no solo garantiza acceso a todas las funciones más recientes, sino que también protege los datos personales frente a fallas de seguridad y mejora la estabilidad de la aplicación, evitando errores y bloqueos inesperados.