24 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El papa León XIV advirtió sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial y pidió guiar la revolución digital

El pontífice planteó que "eludir el esfuerzo del propio pensamiento" puede "erosionar nuestras capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas", y cuestionó que esta tecnología "explota nuestra necesidad de relacionarnos".

Por
El papa León XIV

El papa León XIV, crítico hacia la Inteligencia Artificial.

(REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El papa León XIV alertó contra el uso de la Inteligencia Artificial (IA), como "oráculo", ya que amenaza con "erosionar" las capacidades humanas y el debate público y llamó a "guiar" la revolución digital en defensa de las personas.

El avance de los pagos digitales y la reducción del efectivo modificaron la forma de llevar pertenencias personales.
Te puede interesar:

Adiós a la billetera tradicional: este es el invento que otorga mayor sencillez y seguridad

El pontífice estadounidense publicó este sábado su primer mensaje por la 60° Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en el que advirtió de los riesgos que los algoritmos, las redes y una tecnología descontrolada pueden acarrear en la vida y la interacción de los seres humanos.

El obispo de Roma destacó que "hay múltiples pruebas" de que los algoritmos diseñados para animar el uso de las redes "premian las emociones rápidas y penalizan" la reflexión.

A este fenómeno, se sumó una confianza "ingenua y acrítica" en la IA como "una 'amiga' omnisciente, dispensadora de toda información, archivo de toda memoria, 'oráculo' de todo consejo".

Papa León XIV Inteligencia Artificial 24 enero 2026 tuit
El papa León XIV alertó contra los usos de la Inteligencia Artificial.

El papa León XIV alertó contra los usos de la Inteligencia Artificial.

"Si bien la IA puede proporcionar apoyo y asistencia en la gestión de tareas comunicativas, eludir el esfuerzo del propio pensamiento, conformándonos con una compilación estadística artificial, corre el riesgo, a largo plazo, de erosionar nuestras capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas", sostuvo.

En este sentido, el papa señaló que en los últimos años la IA está tomando "cada vez más" el control de la producción de cultura, de textos música o video, por lo que, a su juicio, "gran parte de la industria creativa humana corre el riesgo de ser desmantelada".

León XIV también reflexionó sobre un mundo en el que la realidad y las relaciones son "simuladas" por las redes sociales. "Cuando ojeamos nuestro feed es cada vez más difícil comprender si estamos interactuando con otros seres humanos o con bots o influencers virtuales", lamenta.

Esto representa otro peligro para la sociedad ya que las posturas de estos "agentes automatizados" influyen en los debates públicos y en las decisiones de las personas.

papa León XIV
El papa León XIV apuntó contra la influencia de la Inteligencia Artificial en las personas.

El papa León XIV apuntó contra la influencia de la Inteligencia Artificial en las personas.

"Los chatbots basados engrandes modelos lingüísticos (LLM) están resultando sorprendentemente eficaces en la persuasión encubierta mediante una optimización continua de la interacción personalizada (…) Estos chatbots excesivamente afectuosos, además de estar siempre presentes y disponibles, pueden convertirse en arquitectos ocultos de nuestros estados emocionales", sostiene.

El pontífice cuestionó que esta tecnología "explota nuestra necesidad de relacionarnos", lo que "puede conllevar, no solo consecuencias dolorosas en el destino de los individuos, sino que puede dañar el tejido social, cultural y político de las sociedades".

"Esto se da cuando sustituimos las relaciones con los otros con una IA adiestrada para catalogar nuestros pensamientos y construir a nuestro alrededor un mundo de espejos", aseveró.

El papa recordó que, tras esta "enorme fuerza invisible", solo hay un reducido grupo de empresas, lo cual suscita "preocupación" por el control de los algoritmos y la IA como un "oligopolio".

El desafío, por lo tanto, "no consiste en detener la innovación digital" sino en "guiarla" siendo conscientes del fenómeno. Por eso, pidió "transparencia" a los desarrolladores de estas tecnologías y una "regulación adecuada" a los legisladores de todo el mundo para contener "la difusión de contenidos falsos".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La cerradura que elimina las llaves y centraliza el acceso desde el celular.

Adiós al llavero: esta es la cerradura para entrar y salir tranquilo, sin miedo

El GTA VI tiene previsto ser lanzado en noviembre de 2026.

Conmovedor gesto: permitieron a un fanático con cáncer terminal jugar al GTA 6 antes de su lanzamiento

La novedad surge pocos días después de que OpenAI diera a conocer su propia solución orientada a consultas médicas.

Adiós a ChatGPT: el nuevo chatbot que se especializa en salud

El botón de WPS (Wifi Protected Setup) habilita la opción de conectarse a una red WiFi incluso cuando no se recuerda la contraseña de la red.

Así podés conectarte a un WiFi sin tener la contraseña, en solo segundos

Con este truco podrás aumentar la velocidad del Wifi sin hacer nada extraño.

Esta es la mejor forma de aumentar la velocidad del Wifi de tu casa solo con la configuración

Con este truco podrás tener un Wifi mucho más veloz en tu celular.

Este es el mejor truco para duplicar la velocidad del Wifi en tu iPhone

Rating Cero

La situación de la actriz tras la ruptura.

Revelan cómo está Griselda Siciliani tras su separación con Luciano Castro

Así fue la reacción de Facundo Arana en redes sociales tras su separación de María Susini

Así fue la reacción de Facundo Arana en redes sociales tras su separación de María Susini

Germán Martitegui defendió a Wanda Nara y liquidó a Mauro Icardi tras las críticas a MasterChef

Germán Martitegui defendió a Wanda Nara y liquidó a Mauro Icardi tras las críticas a MasterChef

El actor reflexionó sobre el estado actual del cine de superhéroes y la saturación que algunos perciben en la audiencia. Para él, la clave reside en cineastas que se atreven a romper el molde establecido.

Este actor se hizo más famoso con Stranger Things y ahora avisó su condición para trabajar en Marvel

Este es el nuevo k-drama que combina romanticismo con mitología y ya es furor en Netflix.
play

Este es el nuevo k-drama que combina romanticismo con mitología y ya es furor en Netflix: cómo encontrarlo

Desde Netflix describieron la producción como una historia de “química instantánea y diálogos ágiles”.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Humana por accidente, el k-drama que se acaba de estrenar

últimas noticias

Pasan los meses y cae el salario real.

Los salarios volvieron a perder frente a la inflación en noviembre

Hace 13 minutos
La situación de la actriz tras la ruptura.

Revelan cómo está Griselda Siciliani tras su separación con Luciano Castro

Hace 44 minutos
El papa León XIV, crítico hacia la Inteligencia Artificial.

El papa León XIV advirtió sobre los riesgos de la IA y pidió guiar la revolución digital

Hace 1 hora
El economista aseguró que podría ser igual a la inflación de noviembre: 2,5%” 

Inflación: un exasesor de Milei asegura que volvería a bajar en enero

Hace 1 hora
Impondrá aranceles del 100% en bienes y productos canadienses.

Trump amenazó a Canadá con 100% de aranceles si llega a un acuerdo comercial con China

Hace 1 hora