El mundo asombroso de Frontiers of Pandora, el nuevo juego de Avatar

Corría el año 2021 en el ya desaparecido Electronic Entertainment Expo, mejor conocido como E3, donde varios juegos se presentaban a todo el público atento a estas esperadas conferencias. Para sorpresa de muchos, Massive Entertainment y Ubisoft presentaron el tráiler del tan esperado nuevo juego de Avatar llamado Avatar: Frontiers of Pandora . Su fecha inicial de lanzamiento sería en 2022, lo cual tenía sentido ya que la segunda película “Avatar: The Way of Water” se estrenaría ese mismo año, pero como suele suceder en la industria de los videojuegos, su lanzamiento fue retrasado y el juego pudo ver la luz el pasado diciembre . Lo bueno es que el entusiasmo por disfrutar de este título no se esfumó.

Para aquellos que vieron este clásico de James Cameron, tal vez la historia no les resulte demasiado atractiva, pero lo interesante es que esta vez exploramos un nuevo continente llamado Frontera Occidental, donde encontraremos muchos secretos, peligros y nuevos aliados.

Avatar: Frontiers of Pandora es un juego de acción y aventura en primera persona que, a primera vista, nos recuerda mucho a los exitosos juegos Far Cry de la mismísima Ubisoft, pero quedarnos con esta idea no me parece justo ya que el juego tiene muchos detalles que le dan cierta personalidad y lo hacen mucho más interesante y desafiante.

En esta oportunidad nos encontraremos en un mundo abierto donde recorreremos esta nueva zona llamada “Frontera Occidental”, la cual tendrá disponible diferentes biomas como selvas, montañas, desiertos y océanos, que albergan una gran variedad de flora y fauna, tanto amigable como hostil. Este es un enorme escenario el cual recorrerlo puede ser confuso y avasallante, ya que no solo es inmenso en cuanto a su longitud, sino que juega también con su verticalidad, por lo que explorarlo será algo sumamente interesante. Por suerte, tendremos varias opciones para movilizarnos, ya sea a pie, corriendo, a lomo de diferentes animales o por los aires montados en un banshee.

Como ya nos tiene acostumbrados Ubisoft, el mundo estará repleto de diversas actividades, misiones, eventos aleatorios, secretos y coleccionables que nos invitarán a investigar para interiorizarnos más sobre la historia y la cultura de Pandora. Otro detalle sumamente importante a la hora de recorrer el entorno es que su mundo está vivo, ofreciendo ciclo de día y noche y sistema climático dinámico, lo que afecta tanto a la fauna como a diferentes animales que se verán con mayor presencia dependiendo del ciclo donde nos encontremos.

La recolección y la caza serán fundamentales si realmente queremos ir preparados para los peligros que nos encontraremos, ya que gracias a estos podremos fabricar armas y armaduras, las que podremos obtener mediante diseños que recibiremos al realizar misiones, tanto sean principales o secundarias, que nos dejarán craftear objetos únicos que se adapten a nuestro estilo de juego.

Como comenté en un primer momento, el juego está inspirado 100% en Far Cry, pero debido a su verticalidad, este implementa un sistema de parkour en la jungla que es muy divertido de probar, junto a la velocidad de movimiento a la hora de correr, la cual nos da dimensiones de que estamos controlando un na’vi, un ser de mayor altura y piernas más extensas que nos permite tener una perspectiva diferente de la que tendríamos al jugar con un humano corriente.

Un aspecto que realmente vale la pena destacar es su apartado gráfico y musical, ya que ambos juntos recrean el universo de Avatar con un nivel de detalle increíble. Massive Entertainment realizó un gran trabajo al sacar provecho de que el juego llegó exclusivamente a Playstation 5, Xbox Series y PC, lo que les permitió ofrecer un magnífico apartado gráfico, maximizando la calidad de sus efectos lumínicos y sombras totalmente realistas. Musicalmente estuvo a cargo de James Horner y acompaña perfectamente a la acción en este hermoso entorno de Pandora, ofreciendo temas épicos y étnicos que representan la cultura na’vi.

Estamos muy acostumbrados a ver mundos abiertos de Ubisoft, pero estoy convencido de que este es sin dudas el mejor y más inmersivo que han realizado hasta la fecha. Pandora se siente un planeta que vale la pena recorrer en su inmensidad, admirando el gran diseño artístico que se realizó en él, mientras nos enfrentamos a peligros desafiantes, junto a una historia que no tiene nada que envidiarle a sus películas. Si te gustan los shooters en primera persona, la exploración y, por supuesto, la increíble saga de James Cameron, no podes dejar de jugar “Avatar: Frontiers of Pandora”.