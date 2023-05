El emoji de WhatsApp de la cara que le sale humo de la nariz no significa lo que pensás

Suele pasar que a un mismo emoji se le da un significado erróneo o simplemente no saber qué indica puede generar ideas inconclusas. A continuación te contamos qué significa el emoji con la cara que sale humo de la nariz.

El significado del emoji de WhatsApp de la cara que le sale humo de la nariz

Por lo general a este emoji se lo relaciona con la idea de que puede expresar molestia o enojo. Sin embargo, tiene otras interpretaciones y es por eso que se recurre a Emojipedia para tener un mejor panorama.

Según el sitio se puede usar para representar a una persona que está lanzando humo luego de haber fumado.

Emojis WhatsApp

También siente frío y por esa razón emite bocanadas. Puede transmitir diversas emociones negativas, como irritación, ira y desprecio.

Pero por el otro lado también puede transmitir sentimientos de orgullo, dominio y empoderamiento.

El emoji de la cara que lanza humo por la nariz es conocido en inglés como Face with Steam From Nose.

Este emoji se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010 con el nombre “Face with Look of Triumph” y se agregó a Emoji 1.0 en 2015.