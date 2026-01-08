8 de enero de 2026 Inicio
¿Celulares vintage? Así es el teléfono que trae al "BlackBerry" otra vez al mercado

Un lanzamiento presentado en una feria tecnológica internacional recupera una lógica de uso que marcó una etapa clave de la telefonía móvil.

Un celular con teclado físico vuelve a escena en CES 2026.

Un celular con teclado físico vuelve a escena en CES 2026.

  • CES 2026 vuelve a reunir propuestas tecnológicas de distintos segmentos, entre ellas nuevos teléfonos móviles.
  • Un smartphone con teclado físico busca retomar la experiencia de uso asociada a los antiguos BlackBerry.
  • El dispositivo se presenta como equipo complementario, enfocado en mensajería y escritura.
  • La propuesta se vincula con la tendencia de celulares simples, que priorizan menor exposición digital.

Una propuesta presentada en CES 2026 trae un celular con estilo BlackBerry otra vez al mercado, recuperando el uso del teclado físico QWERTY y combinándolo con prestaciones actuales. El dispositivo se inscribe dentro de una feria caracterizada por su enfoque generalista, donde conviven lanzamientos de distintos segmentos de la industria tecnológica.

A diferencia de otros encuentros centrados exclusivamente en innovación de punta, el Consumer Electronics Show también funciona como espacio para desarrollos que revisitan conceptos del pasado. En ese marco aparece un teléfono con pantalla compacta y teclado completo, una configuración que remite a una etapa previa al predominio absoluto de los smartphones completamente táctiles.

El equipo fue desarrollado por la compañía Clicks, que lo presenta como una alternativa complementaria dentro del ecosistema móvil. Antes del auge del iPhone y de los equipos con paneles 100% táctiles, los teclados QWERTY fueron un estándar en la telefonía celular, una lógica de uso que este modelo retoma con foco en la escritura precisa de mensajes.

Clicks Communicator 2
El equipo de Clicks recupera el teclado QWERTY como eje de la experiencia de uso.

El equipo de Clicks recupera el teclado QWERTY como eje de la experiencia de uso.

Así es Clicks Communicator, el celular que se parece al BlackBerry

El dispositivo se llama Clicks Communicator y fue desarrollado por la compañía Clicks, que lo presenta como una opción orientada a quienes priorizan la escritura. Según las imágenes difundidas, el equipo integra una pantalla OLED de 4 pulgadas ubicada sobre un teclado físico, reforzando el paralelismo con los históricos BlackBerry.

En términos técnicos, el Communicator combina ese diseño retro con características actuales. Incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles, una cámara frontal de 24 megapíxeles y almacenamiento expandible hasta 2 terabytes mediante tarjeta microSD. Su sistema operativo se basa en Android 16, lo que le permite acceder a aplicaciones contemporáneas.

El equipo también suma conector para auriculares de 3,5 milímetros, NFC para pagos móviles, lector de huellas integrado en la barra espaciadora, conectividad Wi-Fi y Bluetooth, y una batería de 4.000 mAh. La propuesta apunta a cubrir las funciones esenciales de un smartphone, con foco en la mensajería.

Desde la compañía explican que el teléfono está pensado como dispositivo secundario, ideal para momentos en los que escribir resulta prioritario. Sin embargo, de acuerdo con lo señalado por Engadget, sus especificaciones permitirían utilizarlo como equipo principal para determinados usuarios, en sintonía con la creciente tendencia de los “celulares tontos”, asociados a una menor exposición a notificaciones constantes.

Clicks Communicator 3
El teléfono fue presentado en CES 2026 como una alternativa a los smartphones táctiles.

El teléfono fue presentado en CES 2026 como una alternativa a los smartphones táctiles.

En cuanto al precio, el Clicks Communicator puede reservarse por 399 dólares, con un aumento previsto de 100 dólares hacia fines de febrero. Además, la empresa presentó el accesorio Power Keyboard, un teclado físico para smartphones tradicionales que se conecta vía Qi2 o MagSafe, compatible con iOS y Android, con un valor inicial de 80 dólares.

