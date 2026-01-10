Adiós a las computadoras que ocupan espacio: así es el novedoso dispositivo que sorprende por su tamaño

HP presentó en CES 2026 una propuesta integrada que reúne potencia de escritorio en un formato mínimo, pensada para movilidad y pantallas externas.

La industria tecnológica continúa explorando formatos que reduzcan dimensiones sin resignar prestaciones. En ese escenario, HP eligió la feria CES 2026 como plataforma para presentar una solución que apunta directamente a uno de los problemas clásicos del escritorio tradicional: la ocupación de espacio.

El anuncio se inscribe en una tendencia de compactación del hardware , aunque con una vuelta de tuerca distintiva. A diferencia de otras propuestas minimalistas, la firma estadounidense optó por integrar la totalidad del sistema dentro de un periférico cotidiano , combinando funcionalidad informática con diseño.

La iniciativa también dialoga con nuevas dinámicas de trabajo y estudio, donde la portabilidad y la flexibilidad ganan terreno . En ese marco, el nuevo desarrollo busca ofrecer potencia concentrada en un formato reducido, sin depender de gabinetes voluminosos ni estructuras fijas.

El dispositivo fue presentado bajo el nombre Eliteboard G1a y, a simple vista, se asemeja a un teclado convencional . Sin embargo, en su interior alberga todos los elementos necesarios para operar como una computadora completa , requiriendo únicamente la conexión a una pantalla para funcionar.

Entre sus características técnicas se destaca un procesador AMD Ryzen AI serie 300 , acompañado por hasta 64 GB de memoria RAM y 2 TB de almacenamiento interno . El conjunto se completa con un sistema de ventilación propio, parlantes integrados, múltiples puertos de conexión y un mouse Bluetooth incluido de fábrica.

Uno de los puntos centrales del anuncio es la capacidad de enlazarse con hasta dos monitores en resolución 4K, lo que amplía sus posibilidades de uso en entornos laborales o productivos. Además, incorpora Windows 11 como sistema operativo y acceso directo a Copilot, la herramienta de Inteligencia Artificial de Microsoft.

El equipo también cuenta con una batería interna que ofrece una autonomía aproximada de tres horas y media, aunque puede utilizarse conectado por cable para un funcionamiento continuo. En términos de peso, supera levemente los 720 gramos, una cifra comparable a la de tablets de gran tamaño, lo que refuerza su perfil portátil.

Si bien existen antecedentes de computadoras compactas, como las Raspberry Pi o el modelo Pi 500, la propuesta de HP se diferencia por integrar un ecosistema completo listo para usar, sin depender de configuraciones externas ni placas modulares.

HP Eliteboard G1a 2 El equipo funciona como minicomputadora de escritorio y puede conectarse a dos monitores 4K. HP

Desde la compañía señalaron que el producto combina “potencia de escritorio y libertad de tamaño”. La Eliteboard G1a tiene previsto su lanzamiento comercial en marzo, aunque por el momento no se informó el precio. Por sus características, todo indica que apunta a funcionar como una segunda computadora, ideal para traslados o espacios reducidos, más que como equipo principal.