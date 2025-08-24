24 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El creador de ChatGPT reveló los principales 3 riesgos de la inteligencia artificial

Sam Altman advirtió sobre tres amenazas centrales vinculadas al desarrollo de la IA. Su llamado busca impulsar un debate global y regulaciones urgentes.

Por
El director de ChatGpt insistió en que el debate público y global es indispensable.
El director de ChatGpt insistió en que el debate público y global es indispensable.Pexels

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y creador de ChatGPT, volvió a encender las alarmas sobre los peligros que puede traer el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial. Según el empresario, si no existen reglas claras ni medidas de seguridad sólidas, la humanidad podría enfrentar amenazas sin precedentes.

Una joven estudiante utilizo ChatGPT de una forma muy polémica para que la ayude con su tarea.
Te puede interesar:

Una niña le pidió ayuda a ChatGPT para la tarea de una forma polémica y se llevó el reto de su madre

El avance de estas tecnologías genera oportunidades extraordinarias en campos como la medicina, la educación y la economía. Pese a eso, el mismo desarrollo que promete transformar la vida diaria también puede traer riesgos que deben ser atendidos con urgencia, ya que no se trata de escenarios futuristas sino de realidades cada vez más cercanas.

En distintas entrevistas, insistió en que el debate público y global es indispensable. Desde su mirada, el rumbo de la IA no debería depender solo de empresas privadas, sino también de gobiernos y organismos internacionales capaces de regular un fenómeno que crece más rápido que cualquier marco legal existente.

Sam Altman.png

El uso de la inteligencia artificial por actores maliciosos

El primer riesgo que Altman identificó es la posibilidad de que delincuentes, terroristas o gobiernos hostiles se aprovechen de sistemas avanzados de inteligencia artificial para fines destructivos. Mencionó como ejemplos la creación de armas biológicas, ataques a infraestructuras críticas como redes eléctricas o acciones capaces de desestabilizar el sistema financiero mundial.

La preocupación se centra en que la biotecnología y la ciberseguridad están evolucionando a gran velocidad gracias a la IA. Frente a esto, los mecanismos de defensa tradicionales podrían no ser suficientes, dejando a sociedades enteras vulnerables ante ataques sin precedentes.

chatgpt-pregunta

La pérdida de control humano

Otro de los peligros que subrayó el CEO de OpenAI es la posibilidad de perder el control sobre sistemas muy poderosos. Aunque considera que este escenario es menos probable, las consecuencias serían devastadoras si las máquinas dejan de responder a órdenes humanas o establecen sus propios objetivos.

Para evitarlo, equipos de investigación en todo el mundo trabajan en lo que se conoce como alineación de IA. Este campo busca garantizar que los modelos mantengan un comportamiento alineado con los valores humanos y sigan actuando bajo parámetros definidos por las personas.

La “dominación silenciosa”

El tercer punto señalado por Altman es más sutil, pero no menos inquietante. Lo definió como una “dominación silenciosa”: un proceso gradual en el que la inteligencia artificial comienza a influir cada vez más en las decisiones cotidianas, hasta el punto de generar una dependencia excesiva tanto en ciudadanos comunes como en líderes políticos y empresariales.

Este fenómeno plantea un dilema de gobernanza, ya que la complejidad y opacidad de los sistemas hace más difícil entender cómo toman decisiones. La pregunta de fondo es quién conserva realmente el control: los humanos que los utilizan o las máquinas que procesan y generan las respuestas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La inteligencia artificial definió cuáles son las aplicaciones que jamás te convienen descargar en tu celular.

La inteligencia artificial reveló qué aplicaciones no debés instalar en tu celular bajo ningún motivo

Sergey Brin, cofundador de Google, aconsejó usar amenazas con la Inteligencia artificial para obtener respuestas más precisas.

Amenazas: el consejo de uno de los fundadores de Google para tener mejores resultados con la inteligencia artificial

Este es el mejor momento para enviar un mensaje por Whatsapp.

Este es el mejor momento para enviar un mensaje de WhatsApp, según la inteligencia artificial

Aunque se trate de un escenario hipotético, esta posibilidad obliga a reflexionar sobre la relación entre la humanidad y la tecnología.

Cómo sería una guerra sin humanos en el futuro según la inteligencia artificial

play

Claudio "Turco" García: "Me mato antes de votar a Milei"

Usuarios de TikTok compartieron y comentaron el video viral, donde la anciana cuestiona a la inteligencia artificial sobre sus respuestas.

Una mujer de 90 años peleó con ChatGPT: "¿Cómo sabés las respuestas?"

Rating Cero

Una serie brasileña que muestra con crudeza la trata de personas en el Amazonas.
play

Recién se sumó a Netflix y propone una trama tremenda: un secuestro impactante

Dune. parte 2, ya se encuentra disponible en Netflix y es furor.
play

Este famoso libro tiene dos películas que fueron furor en los cines y Netflix estrenó su segunda parte: de cuál se trata

La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora.

¿Pero no tenía el anillo? Esta famosa pareja mundial anunció su casamiento después de estar muchos años juntos

Gimena Accardi y Andrés Gil viajaron juntos a Bahía Blanca para la presentación de su obra

Revelan cómo fue el reencuentro entre Gimena Accardi y Andrés Gil tras la confesión de infidelidad a Nico Vázquez

James Gandolfini y Jerry Adler en una escena de Los Soprano.

Murió Jerry Adler, actor de "Los Soprano" y "The Good Wife"

Una de las cantantes más populares de Argentina relanzó su perfil en OnlyFans: Estoy de vuelta

Una de las cantantes más populares de Argentina relanzó su perfil en OnlyFans: "Estoy de vuelta"

últimas noticias

play
Una serie brasileña que muestra con crudeza la trata de personas en el Amazonas.

Recién se sumó a Netflix y propone una trama tremenda: un secuestro impactante

Hace 9 minutos
Jeanne Calment alcanzó los 122 años y 164 días, y entre los pilares de su longevidad estaba el aceite de oliva.

Qué 4 ingredientes son claves para agregar a tu dieta y fortalecer la longevidad

Hace 10 minutos
Cómo realizar este truco casero con maples de huevo.

Si tenés maples de huevo, no lo tires: podés hacerle un regalo a tu gato

Hace 10 minutos
play
Dune. parte 2, ya se encuentra disponible en Netflix y es furor.

Este famoso libro tiene dos películas que fueron furor en los cines y Netflix estrenó su segunda parte: de cuál se trata

Hace 11 minutos
En la temporada Virgo algunos signos tendrán oportunidades inesperadas para conectar románticamente y fortalecer vínculos afectivos.

Sol en Virgo: los signos que encontrarán el amor desde el 23 de agosto

Hace 12 minutos