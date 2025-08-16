Esto es lo que responde ChatGPT si le preguntás le fecha de tu muerte El modelo de inteligencia artificial evita responder preguntas sensibles para proteger la salud emocional y prevenir la difusión de información falsa. Por







La inteligencia artificial incorpora filtros para evitar generar contenido especulativo o emocionalmente dañino. Freepik

La inteligencia artificial avanza con rapidez, despertando un creciente interés por sus capacidades y limitaciones. Entre las consultas más inusuales y recurrentes que recibe ChatGPT, una destaca por su carga emocional: “¿cuándo voy a morir?”. Aunque algunos esperan una respuesta concreta, la contestación del sistema suele ser evasiva y, en ocasiones, desconcertante para quienes la reciben.

Este comportamiento no es casual. El diseño de ChatGPT carece de cualquier habilidad sobrenatural y no cuenta con mecanismos para predecir eventos futuros. Su funcionamiento se basa en el procesamiento de datos y patrones lingüísticos extraídos de información previa, sin capacidad para acceder a información específica sobre la vida de una persona.

Además, la programación del sistema incluye estrictas normas éticas que impiden la generación de datos especulativos o potencialmente dañinos. Esto busca prevenir consecuencias emocionales negativas que podrían surgir de una respuesta inventada, especialmente en temas delicados como la muerte.

OpenAI ChatGPT Inteligencia Artificial ChatGPT evita predecir la muerte debido a sus protocolos éticos y de seguridad emocional. Télam Qué responde ChatGPT si le preguntás sobre la fecha de tu muerte Cuando se enfrenta a este tipo de interrogantes, el modelo suele ofrecer respuestas como: “No puedo predecir el futuro” o “La fecha de tu muerte es algo que nadie puede conocer con certeza”. En algunos casos, incluso redirige la conversación hacia temas de bienestar y hábitos saludables, fomentando un enfoque positivo en lugar de alimentar la ansiedad.

La razón de esta cautela radica en la responsabilidad de evitar información falsa y proteger a los usuarios en momentos de vulnerabilidad. Una fecha inventada podría provocar angustia innecesaria, por lo que el sistema opta por no dar ningún dato concreto.

El interés por este tipo de preguntas revela la fascinación humana por lo desconocido y la atracción que ejerce la tecnología como herramienta para explorar los límites de lo posible. Sin embargo, también expone la necesidad de utilizar la inteligencia artificial con un enfoque constructivo. inteligencia-artificial-ciberseguridad.jpg Consultas sensibles como la fecha de fallecimiento pueden ser redirigidas a consejos sobre salud y bienestar. Lejos de intentar responder a predicciones imposibles, la IA está diseñada para brindar apoyo en educación, creatividad, planificación y resolución de problemas. Usarla para fines productivos no solo maximiza su utilidad, sino que también reduce los riesgos asociados con la desinformación y el mal uso de la tecnología.