De qué se trata Whatsapp Plus: ¿es confiable?

No obstante existe una alternativa a la aplicación oficial. Se trata de WhatsApp Plus , que ha ganado una gran cantidad de seguidores en todo el mundo.

Aunque WhatsApp Plus se volvió bastante popular por los extras que ofrece, muchos se preguntan cómo utilizarla y si es confiable. En este sentido, la respuesta no es definitiva pero hay varias cuestiones a tener en cuenta.

Qué es Whatsapp Plus

WhatsApp Plus es una aplicación no oficial de WhatsApp que ofrece características adicionales y personalización para la experiencia del usuario en la plataforma de mensajería. Desarrollado por Rafalete en 2012, WhatsApp Plus se ha vuelto cada vez más popular debido a las características adicionales que ofrece.

Entre las características adicionales que no están disponibles en la versión oficial de WhatsApp está la posibilidad de personalizar la apariencia de la aplicación con diferentes temas, la capacidad de enviar archivos más grandes, el hecho de poder ocultar el estado de conexión en línea, así como ocultar el doble check azul de leído y la capacidad de cambiar la fuente del texto.

¿Es seguro descargar y utilizar Whatsapp Plus?

Descargar y utiizar WhatsApp Plus no es del todo seguro. Descargar e instalar aplicaciones de fuentes no oficiales puede ser peligroso para la seguridad de su dispositivo Android. Al descargar aplicaciones de fuentes no oficiales, te exponés a la posibilidad de descargar malware o virus que pueden dañar tu dispositivo.

Es importante tener precaución al descargar cualquier aplicación y asegurarse de que provenga de una fuente confiable.

WhatsApp

Qué recomienda Whatsapp ante Whatsapp Plus

Al no ser oficial, WhatsApp Plus no es compatible con los términos y condiciones de WhatsApp. WhatsApp ha afirmado en el pasado que el uso de aplicaciones no oficiales puede resultar en la suspensión o el bloqueo de la cuenta de WhatsApp.

Cómo descargar Whatsapp Plus

La ultima versión de esta aplicación es la V28.20F. Para descargarla, lo primero que debés hacer es asegurarte de que no tenés ninguna versión de WhatsApp en tu móvil. Si ya has estado usando WhatsApp normal, es recomendable que hagas una copia de seguridad en Google Drive. Después, debés eliminar completamente WhatsApp de tu celular, incluyendo todos sus archivos. Para hacer esto, ve a tu almacenamiento interno, busca la carpeta de Android, luego la de Media y borra la carpeta Com.WhatsApp.

Después de eso, podés descargar WhatsApp Plus V28.20F buscando el enlace en internet en un sitio web confiable. Una vez que lo tengas, abrís el archivo APK y le das los permisos correspondientes a tu smartphone para instalarlo. Cuando haya culminado, deberás aceptar los permisos y condiciones de uso. Después, agrega tu número de teléfono y código de verificación. Ahora solo queda elegir tu nombre y ya estarás listo para chatear con todos tus amigos.

Es importante recordar que si algunos de tus contactos no usan WhatsApp Plus, podrían experimentar problemas al conversar contigo.