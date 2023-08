De qué se trata el enigmático mensaje que recibieron millones de usuarios de celulares

Test for Ricardo Muchos usuarios de la empresa de celulares pensaron que era un virus pero la explicación fue otra. Redes Sociales

Los clientes de Motorola empezaron a preguntarse en X (exTwitter) por la extraña comunicación con comentarios como "Gente me volvieron a mandar el test for Ricardo en mis dos Motorola al mismo tiempo a quien más le pasó? "alguien me explica que es eso de test for Ricardo?".

Los comentarios en Twitter sobre el mensaje de la compañía de celulares Redes Sociales

Otros usuarios de la red social interpretaron el extraño mensaje con desconcierto y humor: "JAJAJAJAJAJA ¿qué onda con el "Test for Ricardo", "Noticias comentadas: todos fuimos alguna vez Ricardo..."

Los comentarios en Twitter sobre el "Test for Ricardo" de Motorola Redes Sociales

En el transcurso del día, se explicó que el mensaje no es más que un error de algún programador de Motorola que llegó hasta todos los dispositivos de la marca: "Pedimos disculpas por las molestias...".

Respuesta de la empresa por el intrigante mensaje en todos los celulares de la marca Motorola Redes Sociales

Desde Motorola aclararon finalmente: "Podemos confirmar que este mensaje estaba destinado únicamente a pruebas internas. Por favor ignore la notificación".