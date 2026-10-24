24 de octubre de 2026 Inicio
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Cuánto cuesta el nuevo Tesla Roadster 2026 con propulsores para volar

El deportivo eléctrico combina innovación tecnológica y prestaciones de alta gama. Cuáles son sus características y qué se sabe sobre su llegada al mercado.

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El nuevo Tesla Roadster incorpora tecnología experimental.

El nuevo Tesla Roadster incorpora tecnología experimental.

  • La presentación del vehículo se realizó en Texas en octubre de 2026.
  • El sistema de propulsión experimental está vinculado con la tecnología de SpaceX.
  • La propuesta contempla distintas configuraciones y condiciones de reserva.
  • La compañía anunció prestaciones de aceleración, velocidad máxima y autonomía.

El nuevo Tesla Roadster combina prestaciones de alta gama con una tecnología experimental desarrollada junto a SpaceX. Cuanto cuesta el nuevo Tesla Roadster 2026 con propulsores para volar, cual es el costo de las reservas y cuándo podría llegar al mercado.

La empresa presentó un vehículo que se propulsa desde el piso
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Con un precio de referencia elevado y una tecnología todavía experimental, el Tesla Roadster busca diferenciarse dentro del mercado de deportivos eléctricos. Su llegada prevista para 2028 permitirá conocer cuáles de las prestaciones anunciadas finalmente se incorporarán al modelo comercial.

Uno de los aspectos más llamativos de la nueva versión es su sistema de propulsores de gas frío, desarrollado con tecnología vinculada a SpaceX. Durante la presentación, Tesla mostró un prototipo que realizó maniobras aéreas y movimientos controlados mediante este mecanismo.

Qué costo tiene el nuevo Tesla Roadster 2026 en Estados Unidos

El nuevo Tesla Roadster tiene un precio de referencia de al menos US$200.000 en Estados Unidos, aunque la compañía todavía no confirmó el valor definitivo del modelo de producción. El deportivo eléctrico fue presentado el 15 de octubre de 2026 en Texas y se destaca por incorporar propulsores vinculados con la tecnología de SpaceX, capaces de generar maniobras aéreas controladas.

La propuesta de Elon Musk apunta al segmento de los automóviles eléctricos de lujo y alto rendimiento. Sin embargo, el vehículo todavía se encuentra en una etapa de desarrollo y su llegada al mercado está prevista para 2028. Tesla estableció distintas condiciones para reservar las configuraciones anunciadas. La versión Performance requiere un depósito de US$50.000, mientras que la variante Thrust exige US$250.000.

Tesla también destacó las prestaciones deportivas del Roadster. Entre las cifras anunciadas figura una aceleración de cero a 60 millas por hora —unos 96,6 kilómetros por hora— en menos de un segundo. Entre los modelos que permiten dimensionar este segmento se encuentra el Porsche Taycan, un deportivo eléctrico disponible en Estados Unidos. La versión Taycan del año modelo 2027 tiene un precio inicial sugerido de US$111.900, sin impuestos, gastos de entrega ni equipamiento opcional.

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