El descargo de Emanuel Ortega sobre su separación de Julieta Prandi: "Decisiones ajenas"

El cantante Emanuel Ortega habló de la separación de la conductora Julieta Prandi en redes sociales. El músico dio su versión sobre la escandalosa ruptura con la mediática a menos de un mes del casamiento: "Decisiones ajenas", lanzó.
El músico publicó un comunicado en sus redes sociales donde explicó cómo llegó a la ruptura con la modelo. Se mostró dolorido por la situación y pidió respeto por las personas involucradas.
El cantante Emanuel Ortega habló de la separación de la conductora Julieta Prandi en redes sociales. El músico dio su versión sobre la escandalosa ruptura con la mediática a menos de un mes del casamiento: "Decisiones ajenas", lanzó.
Ortega empezó explicando que no pretende ventilar temas personales en público, aunque lo hizo a través de un comunicado en una historia de Instagram: "No soy partidario, ni nunca simpaticé con la idea de utilizar una plataforma pública, cualquiera que sea, para hablar de situaciones privadas o que pertenecen a un ámbito íntimo. Mucho menos si son dolorosas".
De todos modos, el intérprete aclaró que tiene que salir a parar los rumores mediáticos: "Hago esta única excepción con el fin de pedir por favor que cesen las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes. Estos días me tocó escuchar algunos comentarios y versiones que nada, pero nada tienen que ver con la realidad... y eso duele".
Al referirse directamente a la ruptura con la famosa, fue la primera vez que explicó como fue el desenlace: "Mi vínculo de pareja se terminó. Pero las formas no fueron las que yo hubiese elegido. Las decisiones ajenas son eso, ajenas, y no queda otra que aceptarlas".
Al final, el hijo de Palito Ortega apeló a la empatía del público y de los medios de comunicación para tratar los temas de su vida personal que trascendieron públicamente: "Pido respeto y comprensión, no solo para mí, sino para las personas que se vieron injustamente involucradas en este asunto por demás lamentable e innecesario. Gracias".
Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron el 12 de octubre de 2026, tras 27 días después de haberse casado por civil (el 15 de septiembre de 2026) y tras seis años de relación. La conductora explicó que en la pareja existían reglas basadas en la honestidad y en no ocultar cosas, mencionando que "hay acuerdos que no son negociables", y descartó cualquier posibilidad de relación. Después se filtraron los nombres de dos mujeres que con las que el músico habría estado hablando, y que eran contactos de la exmujer de Ortega, Ana Paula Dutil, y que la modelo habría hecho un escándalo en la productora del músico cuando las vio.