24 de octubre de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.500.000 pesos a 30 días en octubre 2026

Un depósito a 30 días permite calcular cuánto podés ganar este mes. Conocé cuánto paga el Banco Nación y cómo comparar el rendimiento con la inflación.

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Los plazos fijos a 30 días ofrecen distintos rendimientos según el banco y la tasa de interés vigente.

Los plazos fijos a 30 días ofrecen distintos rendimientos según el banco y la tasa de interés vigente.

  • Depositar $1.500.000 a 30 días permite calcular de antemano los intereses que se cobrarán al vencimiento.
  • En el Banco Nación, la tasa para operaciones digitales es diferente de la que se ofrece en sucursales.
  • La rentabilidad depende de la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente al momento de constituir el depósito.
  • Para evaluar el resultado, también es importante comparar el rendimiento con la inflación del período.

Plazo fijo: las tasas de interés varían según la entidad financiera y el canal utilizado para realizar la operación. Conocé cuánto podés ganar si depositas 1.500.000 pesos a 30 días en octubre 2026 y qué aspectos tener en cuenta para evaluar el rendimiento.

¿Cuánto rinde un plazo fijo en octubre de 2026?
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Las colocaciones a corto plazo siguen siendo una alternativa para quienes buscan conocer de antemano cuánto dinero recibirán al finalizar una inversión. En octubre de 2026, los plazos fijos tradicionales en pesos presentan diferencias entre entidades, por lo que comparar las tasas resulta fundamental antes de elegir dónde depositar los ahorros.

El rendimiento depende de la tasa ofrecida por cada banco, del plazo seleccionado y de la modalidad utilizada para constituir el depósito. En general, las operaciones realizadas a través del home banking o de las aplicaciones pueden tener condiciones diferentes de las que se ofrecen en las sucursales.

Cuánto ganas por depositar $1.500.000 en un plazo fijo según el banco

Si se invierten $1.500.000 a 30 días en el Banco Nación, mediante el canal electrónico y con una TNA del 19,25%, los intereses estimados ascienden a $23.732,88. De esta manera, al finalizar el período se recibirían aproximadamente $1.523.732,88, entre el capital inicial y la ganancia obtenida.

El cálculo se realiza sobre la base de una tasa nominal anual aplicada proporcionalmente a los 30 días de la colocación. El resultado es orientativo y corresponde a la tasa informada para ese plazo; las condiciones pueden modificarse antes de realizar la operación.

En cambio, para un depósito constituido en una sucursal del Banco Nación, la tasa publicada para el mismo rango de plazo es del 15,50% TNA. Con esa tasa, los intereses estimados serían de $19.109,59 y el monto total al vencimiento alcanzaría los $1.519.109,59. Las tasas corresponden a las condiciones informadas por la entidad para depósitos de personas humanas.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las previsiones para el inicio de 2026 ubican la inflación mensual en torno al 2%. En este marco, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales. Las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos, al contar con tasas algo superiores, logran un desempeño más favorable frente al avance del costo de vida en el corto plazo.

Aunque la diferencia puede ser limitada, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener un rendimiento acumulado. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar la estrategia es muy importante para cuidar el poder adquisitivo.

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