22 de octubre de 2026 Inicio
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Una aerolínea incorpora conexión a Starlink en vuelos a 6 provincias argentinas

La compañía se convirtió en la primera aerolínea de América Latina en implementar la conectividad satelital de SpaceX. El servicio permitirá navegar, utilizar plataformas de streaming y participar en videoconferencias mientras se está en vuelo.

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Copa incorpora el servicio de internet satelital de Space X.

Copa incorpora el servicio de internet satelital de Space X.

Copa Airlines comenzó a incorporar la tecnología de internet satelital Starlink, desarrollada por SpaceX, la compañía de Elon Musk, con una propuesta que busca ampliar la conectividad durante los viajes aéreos. La aerolínea panameña es la primera de América Latina en implementar este sistema, que tendrá un costo promocional de 2,50 dólares por vuelo para los pasajeros que no cuenten con acceso bonificado.

Esas fallas permanecieron ocultas en el código durante más de una década. 
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La empresa ya inició la instalación de los equipos en sus aeronaves y prevé completar la cobertura de toda su flota durante el primer semestre de 2027. La iniciativa también tendrá impacto en el mercado argentino, donde Copa Airlines conecta Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta y Tucumán con el Hub de las Américas, ubicado en Panamá.

Cómo funciona el servicios de Starlink en Copa Airlines

La tecnología permitirá a los pasajeros permanecer conectados desde el embarque hasta el desembarque en la mayoría de los destinos. Entre las posibilidades se encuentran la reproducción de películas y eventos deportivos en streaming, los videojuegos en línea, el envío de mensajes y el acceso a herramientas de trabajo en la nube.

También será posible participar en videoconferencias, siempre que se utilicen auriculares y se mantenga el micrófono silenciado. En cambio, las llamadas de voz estarán prohibidas para preservar la convivencia dentro de la cabina.

El servicio será gratuito para los pasajeros que viajen en Clase Ejecutiva, los socios de ConnectMiles pertenecientes a las categorías Gold, Platinum y Presidential, y quienes dispongan de suscripciones personales a Starlink Residential o Starlink Roam.

El resto de los usuarios podrá contratar la conexión por 2,50 dólares por vuelo y dispositivo. El acceso no requiere descargar una aplicación antes de viajar, ya que el procedimiento se realiza directamente desde el teléfono, la tableta o el dispositivo compatible.

Para conectarse, los pasajeros deberán activar el modo avión, habilitar el wifi y seleccionar la red identificada como wifi.starlink.com. Luego, tendrán que seguir las indicaciones que aparezcan en el navegador para completar el acceso.

Cada pase estará asociado al primer dispositivo que establezca la conexión, por lo que no podrá trasladarse libremente entre equipos. Copa Airlines informará previamente por correo electrónico qué vuelos contarán con la tecnología. Además, los pasajeros podrán reconocer las aeronaves equipadas a través de la señal de wifidisponible en la puerta de embarque.

La incorporación de Starlink se enmarca en la expansión de los servicios de conectividad satelital en el sector aerocomercial, donde el acceso a internet durante el vuelo se convirtió en uno de los recursos utilizados por las compañías para mejorar la experiencia de los viajeros.

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