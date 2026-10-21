21 de octubre de 2026 Inicio
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Cuánto costará el auto volador de Elon Musk: las primeras entregas serán en 2028

El deportivo eléctrico de Elon Musk incorporará tecnología desarrollada junto con SpaceX para realizar maniobras aéreas. La gama tendrá tres configuraciones, con depósitos de reserva de hasta US$ 250.000, y las primeras entregas están previstas para 2028.

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El modelo Rocket

El modelo Rocket, es la más avanzado de Tesla y el único diseñado para elevarse.

La semana pasada, Elon Musk presentó el nuevo Tesla Roadster, un deportivo eléctrico que combina prestaciones de alto rendimiento con una tecnología de propulsión diseñada para ejecutar movimientos en el aire. La demostración se realizó el jueves 15 de octubre en un centro de pruebas de SpaceX, en Texas, Estados Unidos, donde el vehículo recorrió una rampa, quedó invertido y utilizó propulsores para girar y descender de manera controlada.

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El proyecto incorpora desarrollos de la compañía aeroespacial de Musk y representa una de las apuestas más ambiciosas de Tesla en el segmento de los autos deportivos. La empresa anunció tres versiones del modelo, denominadas Performance, Thrust y Rocket, con diferencias en potencia, equipamiento y posibilidades de uso.

Tesla prevé comenzar las entregas en 2028 y ya habilitó las reservas de las dos primeras configuraciones. Los importes informados corresponden a depósitos para asegurar una unidad, no al precio final de venta, que todavía no fue confirmado.

Tres versiones con distintas prestaciones

La variante Performance estará orientada a la circulación convencional por calles y rutas. Tendrá capacidad para dos ocupantes, aerodinámica activa y un sistema de succión destinado a mejorar la adherencia al pavimento. Para reservarla, los interesados deberán realizar un depósito de US$ 50.000.

La versión Thrust también tendrá dos asientos, pero incorporará propulsores de gas frío en la parte trasera para incrementar la aceleración. Según Tesla, podrá pasar de cero a 100 kilómetros por hora en menos de un segundo y se comercializará en una edición limitada. La reserva exigirá un depósito de US$ 250.000.

La tercera configuración, denominada Rocket, será la más avanzada y la única diseñada para elevarse y realizar maniobras aéreas. Contará con un solo asiento y diez propulsores distribuidos alrededor de la carrocería. Su comercialización estará restringida a compradores invitados por la compañía y, por el momento, no tiene un importe de reserva anunciado.

Tesla también aclaró que el Roadster Rocket no estará homologado para circular por la vía pública, por lo que su utilización quedará sujeta a restricciones distintas de las aplicables a los vehículos convencionales.

Cómo funciona la tecnología aérea de SpaceX

El sistema de propulsión desarrollado con participación de SpaceX utiliza gas frío para generar empuje. En lugar de recurrir a la combustión de combustible, como sucede en los cohetes tradicionales, emplea aire comprimido almacenado a una presión extremadamente elevada.

La liberación controlada de ese gas permite producir la fuerza necesaria para modificar el movimiento del vehículo y ejecutar maniobras en el aire. La demostración mostró las posibilidades de esta tecnología, aunque todavía no se detallaron todas sus capacidades operativas ni las condiciones en las que podría utilizarse comercialmente.

Con el Roadster, Tesla busca ampliar los límites de los deportivos eléctricos mediante una combinación de aceleración extrema, soluciones aerodinámicas y propulsión experimental.

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