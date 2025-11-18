18 de noviembre de 2025 Inicio
Alpine presentó un llamativo cambio en el diseño del auto de Franco Colapinto para el Gran Premio de Las Vegas

La escudería francesa presentó una modificación de cara a la competencia que se correrá este fin de semana en Estados Unidos. El modelo también se lucirá en Qatar y Abu Dhabi.

La 22° fecha de la Fórmula 1 se correrá en Estados Unidos

La 22° fecha de la Fórmula 1 se correrá en Estados Unidos, en el Gran Premio de Las Vegas.

La Fórmula 1 entró en la recta final para lo que resta del año y pensando en ello Alpine presentó el llamativo cambio en el diseño de los autos de Franco Colapinto y Pierre Gasly, que será lucido para lo que resta de la temporada.

La sede de Alpine, se ubica en Francia.
Después del apoyo de Mercado Libre al piloto oriundo de Pilar, el equipo francés volverá a cambiar los colores de la monoplaza y en el Gran Premio de Las Vegas será “el estreno”. “Terminando el año con un toque extra de rosa”, anunció la escudería en sus redes sociales al revelar las imágenes del A525.

De esta manera, los vehículos de Pierre y Franco seguirán manteniendo el color azul metalizado y adoptarán una combinación donde el rosa se vuelve protagonista absoluto. Además, los pontones pasan a ser íntegramente de ese color y las llantas incorporan adhesivos inspirados en una ruleta de casino, con letras que forman la frase Casino Mood.

Alpine nuevo auto

Este nuevo y especial presentación no será exclusivo para Las Vegas, sino que también se utilizará en Qatar y Abu Dhabi, completando la última triple fecha del calendario. Pese a ubicarse en el último lugar del campeonato de constructores, Alpine llega a Estados Unidos con sensaciones positivas luego del fin de semana en Brasil.

Las Vegas representa uno de los escenarios más emblemáticos del calendario y tanto Colapinto como Gasly destacan lo especial que es competir en el famoso Strip, un privilegio reservado para pocos pilotos en la historia.

Fórmula 1: cómo serán los horarios del Gran Premio de Las Vegas 2025

La 22° fecha de la Fórmula 1 se correrá en Estados Unidos, en el Gran Premio de Las Vegas desde el jueves 20 al domingo 23 de noviembre, y en Argentina se podrá ver a través de Disney+ Premium y Fox Sports.

Jueves 20 de noviembre

  • Práctica Libre 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

  • Práctica Libre 2: 1 de la mañana
  • Práctica Libre 3: 21:30

Sábado 22 de noviembre

  • Clasificación: 1 de la mañana

Domingo 23 de noviembre

  • Carrera: 1 de la mañana
