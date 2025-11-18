18 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Ornella Calvete renunció a su cargo en Economía por la causa ANDIS: le secuestraron u$s700.000

Era la representante del Gobierno en la Comisión del Área Aduanera Especial y directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Palacio de Hacienda. Es la hija del empresario Miguel Calvete y la Justicia la investiga.

Por
Ornella Calvete es una de las señaladas por la causa ANDIS.

Ornella Calvete es una de las señaladas por la causa ANDIS.

La representante del Gobierno en la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE) y directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, Ornella Calvete, renunció a su cargo luego de que fuera involucrada en la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Te puede interesar:

Destituyeron a la jueza Makintach por el documental durante el juicio de la muerte de Maradona

La renuncia de Calvete se produjo luego de que el fiscal Franco Picardi marcara una comunicación que mantuvo con su padre, el empresario Miguel Calvete, otro señalado por la Justicia como lobista de droguerías e intermediario en el esquema ilegal. "El 12 de septiembre de 2025, Ornella Calvete le escribe a su padre para contarle que en la planta baja —parecería ser de su vivienda— había quince policías y a continuación le dice: 'No sé si es por el cabeza de rodilla o qué'", advirtió en un dictamen.

Su padre inmediatamente la saludó con un "hola" y Ornella Calvete le informó que ya se habían retirado. Luego de intercambiar stickers, Miguel Calvete le aconsejó a su hija que se haga la "gil". Ante lo cual, ella le preguntó por la empresa INDECOMM y si la firma "tiene cash blanco", por si la allanaban. "Por si entran acá y me ven con mosca (…) o digo que me lo prestó alguien, olvidate", concluyó la joven.

Ornella Calvete
Ornella Calvete.

Ornella Calvete.

En tanto, en la casa de Ornella Calvete se secuestraron cerca de u$s700.000, entre otras divisas, en el marco de un procedimiento llevado a cabo el 9 de octubre.

La relación entre Diego Spagnuolo y Miguel Calvete fue confirmada ya que existen registros fotográficos que evidencian, al menos, una visita del extitular de la ANDIS al domicilio del empresario. Según la Fiscalía, ambos habrían coordinado una entrega millonaria en el domicilio de Calvete. Afirman que el valor de la transacción sería de $5 millones.

Coimas en ANDIS: expectativa tras los audios reveladores y la citación a Diego Spagnuolo

La Justicia avanza sobre la investigación vinculada a la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), luego de que el viernes apareciera un nuevo material relacionado con el empresario Miguel Calvete, quien operaba en representación de los laboratorios y mantuvo charlas telefónicas con una empleada del organismo. Además, el exdirector Diego Spagnuolo fue citado a declarar a declarar este miércoles.

La periodista Martina Garbarz señaló en el móvil de De Una desde la sede de Andis en Belgrano, por C5N, que los supuestos hechos de la investigación no se registraron en el edificio del organismo: "Todo lo que pasaba acá se manejaba desde afuera con un esquema triangular donde por un lado había droguerías beneficiadas y por el otro un esquema de empresarios que manejaban la Andis. Encontraron una caja y un organismo donde hacer negocios".

"Se habla de cifras de $45 mil millones desviados. Es plata del sector más vulnerable, que son las personas con discapacidad sin obra social que terminaba en manos de droguerías amigas del Gobierno y de empresarios. Una nueva línea de investigación muestra que esta plata terminaba incluso en amigos empresarios aeronáuticos. Estamos hablando de una causa enorme que ya excede la veracidad o no de los audios", agregó en esta línea.

En tanto, el audio entre Calvete y una exempleada de la ANDIS salió a la luz entre otras posibles pruebas que incriminarían a los involucrados en la charla telefónica y a otras personas, entre ellas Spagnuolo.

En la llamada se escucha a Calvete algo nervioso, a lo que la empleada, de quien se desconoce el nombre, responde: "Decime, ¿qué necesitás? Paré los pagos, sólo pagué dos cosas tuyas, personales. No se paga a nadie".

La plática avanza y hay un acuerdo entre ellos: “Pedile un 25% o 30% de descuento y se le paga al contador cuando entre el pago. Tienen que entrar un montón de pagos”, pide Calvete.

Sin embargo, la discusión se centra en el destino de una suma de dinero: “No se puede transferir a lo de Piero. Hay quilombo. No se otro lugar”, asegura la empleada. Al escuchar esto, el implicado responde: “Dejame que lo llamo y te aviso”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Incendio en Ezeiza: declararon 7 testigos para determinar el inicio del siniestro

play

Coimas en ANDIS: expectativa tras los audios reveladores y la citación a Diego Spagnuolo

Asesinato de la psiquiatra en La Plata: la autopsia confirmó un ataque brutal y un móvil de robo

Asesinato de la psiquiatra en La Plata: la autopsia confirmó un ataque brutal y un móvil de robo

Makintach, a la salida de los tribunales de San Isidro.

La justicia del hombre contra "Justicia Divina": cuenta regresiva para la destitución de Julieta Makintach

Bacigalupo fue procesado.

Nuevo procesamiento a Bacigalupo: confirman que el expolicía adulteró los "cuadernos" para desviar la investigación

No se determinó si Tarragona está implicado en la causa.

Allanamiento a Cristian Tarragona: la clave de la investigación

Rating Cero

Tinelli terminó su programa de streaming antes de fin de año para dedicarse a su familia.

En medio de su interna familiar, Marcelo Tinelli cerró su programa de streaming: "Necesito ocuparme"

El futbolista mantiene un litigio con la conductora por la patria potestad de las menores.

Tras desafiar a la Justicia en lo de Susana Giménez, Wanda Nara debe pagar la primer multa millonaria

No me siento famoso, hay gente que me reconoce nomás, confiesa.

Nuketo, el pibe que convirtió las carencias del barrio en un hit viral

El periodista y la joven se mostraron muy juntos y sonrientes entre la multitud de fanáticos.

¡Ya no se ocultan! Matías Martin, con nueva novia en el show de Oasis: la foto que confirma todo

La miniserie española se estrenó el 14 de Noviembre en Netflix. 
play

Está en Netflix y es una serie con una historia realmente conmovedora: te toca el corazón

Con Jamie Foxx, Michael B. Jordan y Brie Larson: esta película basada en un caso real es el drama judicial que acaba de estrenarse en Netflix y ya es tendencia
play

Con Jamie Foxx, Michael B. Jordan y Brie Larson: esta película basada en un caso real es tendencia en Netflix

últimas noticias

La Ciudad colocó u$s600 millones y mejoró su perfil de deuda

El Gobierno porteño colocó u$s600 millones y mejoró su perfil de deuda

Hace 28 minutos
Nicolás Maduro y Donald Trump.

Nicolás Maduro afirmó estar dispuesto a dialogar "cara a cara" con Estados Unidos

Hace 33 minutos
Tinelli terminó su programa de streaming antes de fin de año para dedicarse a su familia.

En medio de su interna familiar, Marcelo Tinelli cerró su programa de streaming: "Necesito ocuparme"

Hace 48 minutos
El Gobierno anunció la quita de retenciones al petróleo convencional

El Gobierno anunció la quita de retenciones al petróleo convencional

Hace 52 minutos
Menem basó la medida en criterios de funcionalidad y eficiencia.

Los diputados que terminen mandato deberán entregar sus despachos o pagar una multa

Hace 1 hora