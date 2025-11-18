Ornella Calvete renunció a su cargo en Economía por la causa ANDIS: le secuestraron u$s700.000

Era la representante del Gobierno en la Comisión del Área Aduanera Especial y directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Palacio de Hacienda. Es la hija del empresario Miguel Calvete y la Justicia la investiga.

La representante del Gobierno en la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE) y directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, Ornella Calvete , renunció a su cargo luego de que fuera involucrada en la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La renuncia de Calvete se produjo luego de que el fiscal Franco Picardi marcara una comunicación que mantuvo con su padre, el empresario Miguel Calvete , otro señalado por la Justicia como lobista de droguerías e intermediario en el esquema ilegal. " El 12 de septiembre de 2025, Ornella Calvete le escribe a su padre para contarle que en la planta baja —parecería ser de su vivienda— había quince policías y a continuación le dice: 'No sé si es por el cabeza de rodilla o qué'", advirtió en un dictamen.

Su padre inmediatamente la saludó con un "hola" y Ornella Calvete le informó que ya se habían retirado. Luego de intercambiar stickers, Miguel Calvete le aconsejó a su hija que se haga la "gil". Ante lo cual, ella le preguntó por la empresa INDECOMM y si la firma "tiene cash blanco", por si la allanaban. "Por si entran acá y me ven con mosca (…) o digo que me lo prestó alguien, olvidate", concluyó la joven.

En tanto, en la casa de Ornella Calvete se secuestraron cerca de u$s700.000, entre otras divisas , en el marco de un procedimiento llevado a cabo el 9 de octubre.

La relación entre Diego Spagnuolo y Miguel Calvete fue confirmada ya que existen registros fotográficos que evidencian , al menos, una visita del extitular de la ANDIS al domicilio del empresario. Según la Fiscalía, ambos habrían coordinado una entrega millonaria en el domicilio de Calvete . Afirman que el valor de la transacción sería de $5 millones.

La Justicia avanza sobre la investigación vinculada a la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), luego de que el viernes apareciera un nuevo material relacionado con el empresario Miguel Calvete, quien operaba en representación de los laboratorios y mantuvo charlas telefónicas con una empleada del organismo. Además, el exdirector Diego Spagnuolo fue citado a declarar a declarar este miércoles.

La periodista Martina Garbarz señaló en el móvil de De Una desde la sede de Andis en Belgrano, por C5N, que los supuestos hechos de la investigación no se registraron en el edificio del organismo: "Todo lo que pasaba acá se manejaba desde afuera con un esquema triangular donde por un lado había droguerías beneficiadas y por el otro un esquema de empresarios que manejaban la Andis. Encontraron una caja y un organismo donde hacer negocios".

"Se habla de cifras de $45 mil millones desviados. Es plata del sector más vulnerable, que son las personas con discapacidad sin obra social que terminaba en manos de droguerías amigas del Gobierno y de empresarios. Una nueva línea de investigación muestra que esta plata terminaba incluso en amigos empresarios aeronáuticos. Estamos hablando de una causa enorme que ya excede la veracidad o no de los audios", agregó en esta línea.

En tanto, el audio entre Calvete y una exempleada de la ANDIS salió a la luz entre otras posibles pruebas que incriminarían a los involucrados en la charla telefónica y a otras personas, entre ellas Spagnuolo.

En la llamada se escucha a Calvete algo nervioso, a lo que la empleada, de quien se desconoce el nombre, responde: "Decime, ¿qué necesitás? Paré los pagos, sólo pagué dos cosas tuyas, personales. No se paga a nadie".

La plática avanza y hay un acuerdo entre ellos: “Pedile un 25% o 30% de descuento y se le paga al contador cuando entre el pago. Tienen que entrar un montón de pagos”, pide Calvete.

Sin embargo, la discusión se centra en el destino de una suma de dinero: “No se puede transferir a lo de Piero. Hay quilombo. No se otro lugar”, asegura la empleada. Al escuchar esto, el implicado responde: “Dejame que lo llamo y te aviso”.