Qué fue de la vida de Francisco Benítez, cantante con tartamudez: pocos saben su vida tras ganar La Voz Argentina

Tras el reality, el cantante enfrentó conflictos contractuales que retrasaron el lanzamiento de material propio.

Francisco Benítez se consagró campeón de La Voz Argentina 2021, dentro del equipo de Soledad Pastorutti.

Su historia cobró notoriedad por la tartamudez, una condición que no se manifiesta al cantar.

Tras el triunfo, enfrentó dificultades con contratos discográficos que frenaron su desarrollo.

Actualmente continúa ligado a la música, con lanzamientos propios y actividad en plataformas digitales. Francisco Benítez, cantante con tartamudez que ganó La Voz Argentina en 2021 y cuya vida cambió de manera drástica tras el certamen televisivo, pasó del anonimato a una exposición nacional que combinó éxito artístico, reconocimiento popular y obstáculos profesionales.

Oriundo de la provincia de Córdoba, se presentó al reality con 22 años y logró que todos los jurados giraran sus sillas en su primera audición. Finalmente eligió integrar el equipo de Soledad Pastorutti, donde su historia personal y su voz lo convirtieron rápidamente en uno de los favoritos del público.

Durante su paso por el programa, su caso despertó interés por una particularidad poco frecuente: Benítez convive con tartamudez desde la infancia, pero esa dificultad desaparece cuando canta. La música funcionó desde temprano como una vía de expresión y contención.

francisco que me olvides.jpg Francisco Benítez se consagró campeón de La Voz Argentina 2021 y se convirtió en una de las revelaciones del certamen. Qué fue de la vida de Francisco Benítez En septiembre de 2021, Francisco Benítez se consagró campeón del reality tras obtener dos millones de votos en la final. Superó a otros tres finalistas y selló una de las definiciones más vistas del certamen. El impacto del triunfo fue inmediato. En las horas posteriores se convirtió en padre de su hijo Ciro, y meses más tarde logró acceder a una vivienda propia gracias a una colecta solidaria impulsada en redes sociales. En paralelo, comenzó a recorrer festivales y escenarios de todo el país.

Sin embargo, el período posterior también estuvo atravesado por conflictos. Según relató en entrevistas, los contratos firmados tras el programa limitaron la posibilidad de editar un disco y avanzar con nuevos lanzamientos. Esa situación derivó en un proceso de desvinculación que se extendió hasta finales de 2024.

Embed Actualmente, Benítez desarrolla su carrera de manera independiente. El 13 de noviembre lanzó su canción más reciente, Si me quisieras, y en Spotify reúne cerca de 40.000 oyentes mensuales, mientras que algunas de sus interpretaciones en La Voz Argentina superan los dos millones de reproducciones.

